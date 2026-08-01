قیمت امروز Vidaio

قیمت لحظه‌ ای Vidaio (SN85) در حال حاضر برابر با $ 1.055 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.86% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SN85 به USD برابر با $ 1.055 برای هر SN85 می‌ باشد.

توکن Vidaio در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- SN85 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SN85 در بازه‌ ای بین $ 1.046 (حداقل) و $ 1.087 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SN85 طی یک ساعت گذشته به میزان +0.86% و در هفت روز اخیر به میزان -8.03% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.63K رسیده است.

اطلاعات بازار Vidaio (SN85)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 1.63K$ 1.63K $ 1.63K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 22.16M$ 22.16M $ 22.16M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 21,000,000 21,000,000 21,000,000 بلاک چین عمومی TAO

ارزش بازار فعلی Vidaio برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.63K. عرضه در گردش SN85 برابر است با --، و عرضه کل آن 21000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 22.16M است.