قیمت امروز Mask Network

قیمت لحظه‌ ای Mask Network (MASK) در حال حاضر برابر با $ 0.3536 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.94% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MASK به USD برابر با $ 0.3536 برای هر MASK می‌ باشد.

توکن Mask Network در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #369 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 35.36M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00M MASK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MASK در بازه‌ ای بین $ 0.3471 (حداقل) و $ 0.3549 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 97.91962343 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.5230532270919396 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MASK طی یک ساعت گذشته به میزان +0.25% و در هفت روز اخیر به میزان -3.05% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 56.65K رسیده است.

اطلاعات بازار Mask Network (MASK)

رتبه No.369 ارزش بازار $ 35.36M$ 35.36M $ 35.36M حجم (24 ساعته) $ 56.65K$ 56.65K $ 56.65K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 35.36M$ 35.36M $ 35.36M سرمایه در گردش 100.00M 100.00M 100.00M حداکثر عرضه 100,000,000 100,000,000 100,000,000 عرضه کل 100,000,000 100,000,000 100,000,000 نرخ گردش 100.00% تاریخ صدور 2021-02-24 00:00:00 قیمت صدور $ 0.85$ 0.85 $ 0.85 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Mask Network برابر است با $ 35.36M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 56.65K. عرضه در گردش MASK برابر است با 100.00M، و عرضه کل آن 100000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 35.36M است.