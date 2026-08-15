قیمت امروز AlpineF1TeamFanToken

قیمت لحظه ای AlpineF1TeamFanToken(ALPINE)
قیمت لحظه ای AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) در حال حاضر برابر با $ 0.314 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.22% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ALPINE به USD برابر با $ 0.314 برای هر ALPINE می باشد.
توکن AlpineF1TeamFanToken در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1069 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 6.70M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 21.34M ALPINE می باشد. طی 24 ساعت گذشته، ALPINE در بازه ای بین $ 0.3112 (حداقل) و $ 0.3185 (حداکثر) معامله شده که بازتاب دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 13.359555315943771 و پایین ترین سطح ثبت شده نیز $ 0.31998799247916304 بوده است.
در ارزیابی عملکرد کوتاه مدت، رمزارز ALPINE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.26% و در هفت روز اخیر به میزان -2.12% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 64.85K رسیده است.
No.1069
53.33%
BSC
ارزش بازار فعلی AlpineF1TeamFanToken برابر است با $ 6.70M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 64.85K. عرضه در گردش ALPINE برابر است با 21.34M، و عرضه کل آن 40000000 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 12.56M است.
-0.26%
-0.22%
-2.12%
-2.12%
پیگیری تغییرات قیمت AlpineF1TeamFanToken برای دوره های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ -0.000692
|-0.22%
|30 روز
|$ -0.0105
|-3.24%
|60 روز
|$ -0.0398
|-11.25%
|90 روز
|$ -0.1117
|-26.24%
امروز، ALPINE تغییر $ -0.000692 (-0.22%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می دهد.
در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.0105 (-3.24%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه مدت توکن را نشان می دهد.
با گسترش بازه به 60 روز، ALPINE تغییر $ -0.0398 (-11.25%) را تجربه کرده است که دید وسیع تری از عملکرد آن ارائه می دهد.
با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.1117 (-26.24%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می دهد.
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تا سال 2040، پیش بینی می شود که قیمت AlpineF1TeamFanToken احتمالاً رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ -- برسد.
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The Alpine F1® Team Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all BWT Alpine F1® Team supporters. The token empowers BWT Alpine F1® Team fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.
برای درک عمیق تر AlpineF1TeamFanToken، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:
|زمان (UTC+8)
|نوع
|اطلاعات
|02-11 14:20:00
|به روز رسانی های صنعت
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