قیمت امروز AlpineF1TeamFanToken

قیمت لحظه‌ ای AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) در حال حاضر برابر با $ 0.314 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.22% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ALPINE به USD برابر با $ 0.314 برای هر ALPINE می‌ باشد.

توکن AlpineF1TeamFanToken در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1069 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 6.70M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 21.34M ALPINE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ALPINE در بازه‌ ای بین $ 0.3112 (حداقل) و $ 0.3185 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 13.359555315943771 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.31998799247916304 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ALPINE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.26% و در هفت روز اخیر به میزان -2.12% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 64.85K رسیده است.

اطلاعات بازار AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)

رتبه No.1069 ارزش بازار $ 6.70M$ 6.70M $ 6.70M حجم (24 ساعته) $ 64.85K$ 64.85K $ 64.85K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 12.56M$ 12.56M $ 12.56M سرمایه در گردش 21.34M 21.34M 21.34M حداکثر عرضه 40,000,000 40,000,000 40,000,000 عرضه کل 40,000,000 40,000,000 40,000,000 نرخ گردش 53.33% بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی AlpineF1TeamFanToken برابر است با $ 6.70M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 64.85K. عرضه در گردش ALPINE برابر است با 21.34M، و عرضه کل آن 40000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 12.56M است.