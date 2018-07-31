قیمت امروز VeThor Token

قیمت لحظه‌ ای VeThor Token (VTHO) در حال حاضر برابر با $ 0.0003219 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.22% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی VTHO به USD برابر با $ 0.0003219 برای هر VTHO می‌ باشد.

توکن VeThor Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #469 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 32.43M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.76B VTHO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، VTHO در بازه‌ ای بین $ 0.0003137 (حداقل) و $ 0.0003264 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0420125 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.000152617258992 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز VTHO طی یک ساعت گذشته به میزان -0.16% و در هفت روز اخیر به میزان -5.47% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 62.85K رسیده است.

اطلاعات بازار VeThor Token (VTHO)

رتبه No.469 ارزش بازار $ 32.43M$ 32.43M $ 32.43M حجم (24 ساعته) $ 62.85K$ 62.85K $ 62.85K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 32.43M$ 32.43M $ 32.43M سرمایه در گردش 100.76B 100.76B 100.76B عرضه کل 100,757,254,320 100,757,254,320 100,757,254,320 سهم بازار 0.01% تاریخ صدور 2018-07-31 00:00:00 بلاک چین عمومی VET

ارزش بازار فعلی VeThor Token برابر است با $ 32.43M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 62.85K. عرضه در گردش VTHO برابر است با 100.76B، و عرضه کل آن 100757254320 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 32.43M است.