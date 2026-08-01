قیمت امروز PayAI Network

قیمت لحظه‌ ای PayAI Network (PAYAI) در حال حاضر برابر با $ 0.004212 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.11% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PAYAI به USD برابر با $ 0.004212 برای هر PAYAI می‌ باشد.

توکن PayAI Network در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- PAYAI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PAYAI در بازه‌ ای بین $ 0.004035 (حداقل) و $ 0.004511 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PAYAI طی یک ساعت گذشته به میزان +0.16% و در هفت روز اخیر به میزان -0.57% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 56.74K رسیده است.

اطلاعات بازار PayAI Network (PAYAI)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 56.74K$ 56.74K $ 56.74K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل ---- -- بلاک چین عمومی SOL

ارزش بازار فعلی PayAI Network برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 56.74K. عرضه در گردش PAYAI برابر است با --، و عرضه کل آن -- می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن -- است.