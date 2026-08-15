قیمت امروز FTX Token

قیمت لحظه‌ ای FTX Token (FTT) در حال حاضر برابر با $ 0.2091 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.60% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FTT به USD برابر با $ 0.2091 برای هر FTT می‌ باشد.

توکن FTX Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #193 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 68.77M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 328.90M FTT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FTT در بازه‌ ای بین $ 0.1981 (حداقل) و $ 0.2416 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 85.0168524 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.2141411875398393 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FTT طی یک ساعت گذشته به میزان +0.33% و در هفت روز اخیر به میزان +7.39% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 68.26K رسیده است.

اطلاعات بازار FTX Token (FTT)

رتبه No.193 ارزش بازار $ 68.77M$ 68.77M $ 68.77M حجم (24 ساعته) $ 68.26K$ 68.26K $ 68.26K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 73.64M$ 73.64M $ 73.64M سرمایه در گردش 328.90M 328.90M 328.90M حداکثر عرضه 352,170,015 352,170,015 352,170,015 عرضه کل 328,895,103.81320699 328,895,103.81320699 328,895,103.81320699 نرخ گردش 93.39% سهم بازار 0.01% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی FTX Token برابر است با $ 68.77M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 68.26K. عرضه در گردش FTT برابر است با 328.90M، و عرضه کل آن 328895103.81320699 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 73.64M است.