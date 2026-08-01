قیمت امروز Vita Inu

قیمت لحظه‌ ای Vita Inu (VINU) در حال حاضر برابر با $ 0,0000000009028 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1,36% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی VINU به USD برابر با $ 0,0000000009028 برای هر VINU می‌ باشد.

توکن Vita Inu در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1926 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 807.70K است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 894.66T VINU می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، VINU در بازه‌ ای بین $ 0,0000000009011 (حداقل) و $ 0,0000000009514 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0,00000007601225402 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز VINU طی یک ساعت گذشته به میزان -0,54% و در هفت روز اخیر به میزان -9,20% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 58.43K رسیده است.

اطلاعات بازار Vita Inu (VINU)

رتبه No.1926 ارزش بازار $ 807.70K$ 807.70K $ 807.70K حجم (24 ساعته) $ 58.43K$ 58.43K $ 58.43K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 812,16K$ 812,16K $ 812,16K سرمایه در گردش 894.66T 894.66T 894.66T حداکثر عرضه 899 597 342 616 479,2 899 597 342 616 479,2 899 597 342 616 479,2 عرضه کل 894 659 924 577 210 894 659 924 577 210 894 659 924 577 210 نرخ گردش 99,45% بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی Vita Inu برابر است با $ 807.70K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 58.43K. عرضه در گردش VINU برابر است با 894.66T، و عرضه کل آن 894659924577210 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 812,16K است.