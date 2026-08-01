قیمت امروز Decentralized USD

قیمت لحظه‌ ای Decentralized USD (USDD) در حال حاضر برابر با $ 1 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی USDD به USD برابر با $ 1 برای هر USDD می‌ باشد.

توکن Decentralized USD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #49 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1.36B است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.36B USDD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، USDD در بازه‌ ای بین $ 0.9995 (حداقل) و $ 1 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.033364257647165 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.9254333369528154 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز USDD طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +0.03% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 68.76 رسیده است.

اطلاعات بازار Decentralized USD (USDD)

رتبه No.49 ارزش بازار $ 1.36B$ 1.36B $ 1.36B حجم (24 ساعته) $ 68.76$ 68.76 $ 68.76 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.36B$ 1.36B $ 1.36B سرمایه در گردش 1.36B 1.36B 1.36B عرضه کل 1,362,196,785 1,362,196,785 1,362,196,785 سهم بازار 0.06% بلاک چین عمومی TRX

ارزش بازار فعلی Decentralized USD برابر است با $ 1.36B، با حجم معاملات 24 ساعته $ 68.76. عرضه در گردش USDD برابر است با 1.36B، و عرضه کل آن 1362196785 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.36B است.