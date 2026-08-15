قیمت امروز Doom

قیمت لحظه‌ ای Doom (DOOM) در حال حاضر برابر با $ 0.000354 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 15.79% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DOOM به USD برابر با $ 0.000354 برای هر DOOM می‌ باشد.

توکن Doom در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- DOOM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DOOM در بازه‌ ای بین $ 0.0002753 (حداقل) و $ 0.0003723 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DOOM طی یک ساعت گذشته به میزان +4.45% و در هفت روز اخیر به میزان -70.63% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 68.83K رسیده است.

اطلاعات بازار Doom (DOOM)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 68.83K$ 68.83K $ 68.83K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 343.42K$ 343.42K $ 343.42K سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 970,100,000 970,100,000 970,100,000 بلاک چین عمومی SOL

ارزش بازار فعلی Doom برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 68.83K. عرضه در گردش DOOM برابر است با --، و عرضه کل آن 970100000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 343.42K است.