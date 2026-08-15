قیمت امروز Hoodrat

قیمت لحظه‌ ای Hoodrat (HOODRAT) در حال حاضر برابر با $ 0.0023681 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 14.90% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HOODRAT به USD برابر با $ 0.0023681 برای هر HOODRAT می‌ باشد.

توکن Hoodrat در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- HOODRAT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HOODRAT در بازه‌ ای بین $ 0.0020863 (حداقل) و $ 0.0028201 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HOODRAT طی یک ساعت گذشته به میزان +0.14% و در هفت روز اخیر به میزان +136.12% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 100.13K رسیده است.

اطلاعات بازار Hoodrat (HOODRAT)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 100.13K$ 100.13K $ 100.13K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل ---- -- بلاک چین عمومی ROBINHOOD

ارزش بازار فعلی Hoodrat برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 100.13K. عرضه در گردش HOODRAT برابر است با --، و عرضه کل آن -- می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن -- است.