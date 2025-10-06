قیمت لحظه‌ ای Tesla امروز برابر است با 454.81 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TSLAON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TSLAON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Tesla امروز برابر است با 454.81 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TSLAON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TSLAON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Tesla

Tesla قیمت لحظه ای(TSLAON)

قیمت لحظه‌ ای 1 TSLAON به USD:

$454.83
$454.83
+0.02%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Tesla (TSLAON)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:21:05 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Tesla (TSLAON) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 435.38
$ 435.38
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 457.55
$ 457.55
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 435.38
$ 435.38

$ 457.55
$ 457.55

$ 473.8661895239948
$ 473.8661895239948

$ 329.3669085162907
$ 329.3669085162907

+0.49%

+0.02%

+2.25%

+2.25%

قیمت لحظه‌ ای Tesla (TSLAON) برابر است با $ 454.81. در 24 ساعت گذشته، TSLAON در بازه قیمتی حداقل $ 435.38 تا حداکثر $ 457.55 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته TSLAON برابر با $ 473.8661895239948 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 329.3669085162907 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، TSLAON در یک ساعت گذشته +0.49%، در 24 ساعت گذشته +0.02% و در 7 روز گذشته +2.25% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Tesla (TSLAON)

No.1514

$ 4.55M
$ 4.55M

$ 59.63K
$ 59.63K

$ 4.52M
$ 4.52M

10.00K
10.00K

9,939.4932232
9,939.4932232

ETH

ارزش بازار فعلی Tesla برابر است با $ 4.55M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 59.63K. عرضه در گردش TSLAON برابر است با 10.00K، و عرضه کل آن 9939.4932232 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.52M است.

تاریخچه قیمت Tesla (TSLAON) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Tesla برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.0909+0.02%
30 روز$ +19.53+4.48%
60 روز$ +174.81+62.43%
90 روز$ +174.81+62.43%
تغییر قیمت امروز Tesla

امروز، TSLAON تغییر $ +0.0909 (+0.02%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Tesla

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +19.53 (+4.48%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Tesla

با گسترش بازه به 60 روز، TSLAON تغییر $ +174.81 (+62.43%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Tesla

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +174.81 (+62.43%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Tesla (TSLAON) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Tesla را ببینید.

TeslaTSLAON چیست

Ondo یک شرکت فناوری بلاکچین است. ماموریت آن شتاب ‌دادن به گذار به سوی یک اقتصاد باز است از طریق ساخت پلتفرم ‌ها، دارایی ‌ها و زیرساخت ‌هایی که بازارهای مالی را به فضای درون زنجیره ای می‌آورند.

هم اکنون Tesla در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Tesla خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ TSLAON را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Tesla را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Tesla شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Tesla (USD)

ارزش Tesla (TSLAON) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Tesla (TSLAON) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Tesla را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Tesla را بررسی کنید!

توکنومیکس Tesla (TSLAON)

درک، توکنومیکس Tesla (TSLAON) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TSLAON بیشتر بدانید!

نحوه خریدTesla (TSLAON)

آیا به دنبال نحوه خرید Tesla هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Tesla را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

TSLAON به ارزهای محلی

1 Tesla(TSLAON) به VND
11,968,325.15
1 Tesla(TSLAON) به AUD
A$691.3112
1 Tesla(TSLAON) به GBP
336.5594
1 Tesla(TSLAON) به EUR
386.5885
1 Tesla(TSLAON) به USD
$454.81
1 Tesla(TSLAON) به MYR
RM1,910.202
1 Tesla(TSLAON) به TRY
19,083.8276
1 Tesla(TSLAON) به JPY
¥69,131.12
1 Tesla(TSLAON) به ARS
ARS$651,588.0946
1 Tesla(TSLAON) به RUB
36,034.5963
1 Tesla(TSLAON) به INR
40,123.3382
1 Tesla(TSLAON) به IDR
Rp7,580,163.6346
1 Tesla(TSLAON) به PHP
26,883.8191
1 Tesla(TSLAON) به EGP
￡E.21,576.1864
1 Tesla(TSLAON) به BRL
R$2,442.3297
1 Tesla(TSLAON) به CAD
C$632.1859
1 Tesla(TSLAON) به BDT
55,659.6478
1 Tesla(TSLAON) به NGN
662,985.6332
1 Tesla(TSLAON) به COP
$1,749,267.4815
1 Tesla(TSLAON) به ZAR
R.7,827.2801
1 Tesla(TSLAON) به UAH
19,156.5972
1 Tesla(TSLAON) به TZS
T.Sh.1,122,985.0153
1 Tesla(TSLAON) به VES
Bs96,874.53
1 Tesla(TSLAON) به CLP
$427,521.4
1 Tesla(TSLAON) به PKR
Rs128,401.9592
1 Tesla(TSLAON) به KZT
244,651.3952
1 Tesla(TSLAON) به THB
฿14,826.806
1 Tesla(TSLAON) به TWD
NT$13,930.8303
1 Tesla(TSLAON) به AED
د.إ1,669.1527
1 Tesla(TSLAON) به CHF
Fr359.2999
1 Tesla(TSLAON) به HKD
HK$3,529.3256
1 Tesla(TSLAON) به AMD
֏174,788.0311
1 Tesla(TSLAON) به MAD
.د.م4,193.3482
1 Tesla(TSLAON) به MXN
$8,363.9559
1 Tesla(TSLAON) به SAR
ريال1,705.5375
1 Tesla(TSLAON) به ETB
Br68,885.5226
1 Tesla(TSLAON) به KES
KSh58,797.8368
1 Tesla(TSLAON) به JOD
د.أ322.46029
1 Tesla(TSLAON) به PLN
1,650.9603
1 Tesla(TSLAON) به RON
лв1,982.9716
1 Tesla(TSLAON) به SEK
kr4,257.0216
1 Tesla(TSLAON) به BGN
лв759.5327
1 Tesla(TSLAON) به HUF
Ft151,651.8464
1 Tesla(TSLAON) به CZK
9,482.7885
1 Tesla(TSLAON) به KWD
د.ك139.17186
1 Tesla(TSLAON) به ILS
1,478.1325
1 Tesla(TSLAON) به BOB
Bs3,147.2852
1 Tesla(TSLAON) به AZN
773.177
1 Tesla(TSLAON) به TJS
SM4,206.9925
1 Tesla(TSLAON) به GEL
1,237.0832
1 Tesla(TSLAON) به AOA
Kz416,110.2171
1 Tesla(TSLAON) به BHD
.د.ب171.00856
1 Tesla(TSLAON) به BMD
$454.81
1 Tesla(TSLAON) به DKK
kr2,910.784
1 Tesla(TSLAON) به HNL
L11,984.2435
1 Tesla(TSLAON) به MUR
20,684.7588
1 Tesla(TSLAON) به NAD
$7,831.8282
1 Tesla(TSLAON) به NOK
kr4,534.4557
1 Tesla(TSLAON) به NZD
$786.8213
1 Tesla(TSLAON) به PAB
B/.454.81
1 Tesla(TSLAON) به PGK
K1,910.202
1 Tesla(TSLAON) به QAR
ر.ق1,655.5084
1 Tesla(TSLAON) به RSD
дин.45,726.5974
1 Tesla(TSLAON) به UZS
soʻm5,546,462.5272
1 Tesla(TSLAON) به ALL
L37,817.4515
1 Tesla(TSLAON) به ANG
ƒ814.1099
1 Tesla(TSLAON) به AWG
ƒ818.658
1 Tesla(TSLAON) به BBD
$909.62
1 Tesla(TSLAON) به BAM
KM764.0808
1 Tesla(TSLAON) به BIF
Fr1,353,514.56
1 Tesla(TSLAON) به BND
$586.7049
1 Tesla(TSLAON) به BSD
$454.81
1 Tesla(TSLAON) به JMD
$72,928.7835
1 Tesla(TSLAON) به KHR
1,833,907.6225
1 Tesla(TSLAON) به KMF
Fr192,384.63
1 Tesla(TSLAON) به LAK
9,887,173.7153
1 Tesla(TSLAON) به LKR
රු138,362.2982
1 Tesla(TSLAON) به MDL
L7,704.4814
1 Tesla(TSLAON) به MGA
Ar2,039,504.483
1 Tesla(TSLAON) به MOP
P3,638.48
1 Tesla(TSLAON) به MVR
6,958.593
1 Tesla(TSLAON) به MWK
MK789,600.1891
1 Tesla(TSLAON) به MZN
MT29,066.9071
1 Tesla(TSLAON) به NPR
रु64,210.0758
1 Tesla(TSLAON) به PYG
3,225,512.52
1 Tesla(TSLAON) به RWF
Fr659,929.31
1 Tesla(TSLAON) به SBD
$3,743.0863
1 Tesla(TSLAON) به SCR
6,217.2527
1 Tesla(TSLAON) به SRD
$18,142.3709
1 Tesla(TSLAON) به SVC
$3,979.5875
1 Tesla(TSLAON) به SZL
L7,831.8282
1 Tesla(TSLAON) به TMT
m1,596.3831
1 Tesla(TSLAON) به TND
د.ت1,327.13558
1 Tesla(TSLAON) به TTD
$3,088.1599
1 Tesla(TSLAON) به UGX
Sh1,584,558.04
1 Tesla(TSLAON) به XAF
Fr255,603.22
1 Tesla(TSLAON) به XCD
$1,227.987
1 Tesla(TSLAON) به XOF
Fr255,603.22
1 Tesla(TSLAON) به XPF
Fr46,390.62
1 Tesla(TSLAON) به BWP
P6,071.7135
1 Tesla(TSLAON) به BZD
$914.1681
1 Tesla(TSLAON) به CVE
$43,166.0171
1 Tesla(TSLAON) به DJF
Fr80,501.37
1 Tesla(TSLAON) به DOP
$29,130.5805
1 Tesla(TSLAON) به DZD
د.ج59,134.3962
1 Tesla(TSLAON) به FJD
$1,027.8706
1 Tesla(TSLAON) به GNF
Fr3,954,572.95
1 Tesla(TSLAON) به GTQ
Q3,483.8446
1 Tesla(TSLAON) به GYD
$95,228.1178
1 Tesla(TSLAON) به ISK
kr55,486.82

منابع Tesla

برای درک عمیق‌ تر Tesla، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی Tesla
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Tesla

امروز Tesla (TSLAON) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای TSLAON به واحد USD برابر است با 454.81 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی TSLAON نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی TSLAON نسبت به USD برابر است با $ 454.81. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Tesla چقدر است؟
ارزش بازار TSLAON برابر است با $ 4.55M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش TSLAON چقدر است؟
عرضه در گردش TSLAON برابر است با 10.00K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت TSLAON چقدر بوده است؟
TSLAON به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 473.8661895239948 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت TSLAON در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
TSLAON به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 329.3669085162907 USD رسید.
حجم معاملات TSLAON چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TSLAON برابر است با $ 59.63K USD.
آیا TSLAON در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد TSLAON در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TSLAON مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:21:05 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب TSLAON به USD

مقدار

TSLAON
TSLAON
USD
USD

1 TSLAON = 454.81 USD

معامله TSLAON

/USDTTSLAON
$454.83
$454.83
+0.02%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

$114,176.48

$4,127.68

$0.05382

$200.97

$4.1559

$4,127.68

$114,176.48

$200.97

$2.6345

$1,140.37

