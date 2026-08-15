قیمت امروز Ice Open Network

قیمت لحظه‌ ای Ice Open Network (ION) در حال حاضر برابر با $ 0.000084 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.54% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ION به USD برابر با $ 0.000084 برای هر ION می‌ باشد.

توکن Ice Open Network در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- ION می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ION در بازه‌ ای بین $ 0.000083 (حداقل) و $ 0.000096 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ION طی یک ساعت گذشته به میزان -2.33% و در هفت روز اخیر به میزان +42.37% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 6.47K رسیده است.

اطلاعات بازار Ice Open Network (ION)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 6.47K$ 6.47K $ 6.47K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 298.68K$ 298.68K $ 298.68K سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 3,555,728,247 3,555,728,247 3,555,728,247 بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی Ice Open Network برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 6.47K. عرضه در گردش ION برابر است با --، و عرضه کل آن 3555728247 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 298.68K است.