قیمت امروز Chiliz

قیمت لحظه‌ ای Chiliz (CHZ) در حال حاضر برابر با $ 0.01254 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.61% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CHZ به USD برابر با $ 0.01254 برای هر CHZ می‌ باشد.

توکن Chiliz در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #111 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 130.58M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 10.41B CHZ می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CHZ در بازه‌ ای بین $ 0.01206 (حداقل) و $ 0.01269 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.89147509 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0040007649349 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CHZ طی یک ساعت گذشته به میزان -0.40% و در هفت روز اخیر به میزان -4.06% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 85.81K رسیده است.

اطلاعات بازار Chiliz (CHZ)

رتبه No.111 ارزش بازار $ 130.58M$ 130.58M $ 130.58M حجم (24 ساعته) $ 85.81K$ 85.81K $ 85.81K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 130.58M$ 130.58M $ 130.58M سرمایه در گردش 10.41B 10.41B 10.41B حداکثر عرضه ---- -- عرضه کل 10,412,910,769 10,412,910,769 10,412,910,769 سهم بازار 0.01% تاریخ صدور 2019-07-02 00:00:00 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Chiliz برابر است با $ 130.58M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 85.81K. عرضه در گردش CHZ برابر است با 10.41B، و عرضه کل آن 10412910769 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 130.58M است.