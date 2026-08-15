قیمت امروز CoinDepo

قیمت لحظه‌ ای CoinDepo (COINDEPO) در حال حاضر برابر با $ 0,11165 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0,60% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی COINDEPO به USD برابر با $ 0,11165 برای هر COINDEPO می‌ باشد.

توکن CoinDepo در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #740 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 27.95M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 250.32M COINDEPO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، COINDEPO در بازه‌ ای بین $ 0,1078 (حداقل) و $ 0,11359 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0,0988724198446504 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0,00224653570457153 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز COINDEPO طی یک ساعت گذشته به میزان +0,08% و در هفت روز اخیر به میزان -0,67% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 419.31K رسیده است.

اطلاعات بازار CoinDepo (COINDEPO)

رتبه No.740 ارزش بازار $ 27.95M$ 27.95M $ 27.95M حجم (24 ساعته) $ 419.31K$ 419.31K $ 419.31K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 111,65M$ 111,65M $ 111,65M سرمایه در گردش 250.32M 250.32M 250.32M حداکثر عرضه 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 عرضه کل 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 نرخ گردش 25,03% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی CoinDepo برابر است با $ 27.95M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 419.31K. عرضه در گردش COINDEPO برابر است با 250.32M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 111,65M است.