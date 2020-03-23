قیمت امروز Solana

قیمت لحظه‌ ای Solana (SOL) در حال حاضر برابر با $ 75.64 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.15% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SOL به USD برابر با $ 75.64 برای هر SOL می‌ باشد.

توکن Solana در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #7 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 43.87B است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 579.94M SOL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SOL در بازه‌ ای بین $ 74.7 (حداقل) و $ 75.7 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 294.33494870928604 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.505193636791 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SOL طی یک ساعت گذشته به میزان +0.19% و در هفت روز اخیر به میزان -0.99% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 19.04M رسیده است.

اطلاعات بازار Solana (SOL)

رتبه No.7 ارزش بازار $ 43.87B$ 43.87B $ 43.87B حجم (24 ساعته) $ 19.04M$ 19.04M $ 19.04M ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 47.53B$ 47.53B $ 47.53B سرمایه در گردش 579.94M 579.94M 579.94M حداکثر عرضه ---- -- عرضه کل 628,433,495.50211251 628,433,495.50211251 628,433,495.50211251 سهم بازار 1.84% تاریخ صدور 2020-03-23 00:00:00 بلاک چین عمومی SOL

ارزش بازار فعلی Solana برابر است با $ 43.87B، با حجم معاملات 24 ساعته $ 19.04M. عرضه در گردش SOL برابر است با 579.94M، و عرضه کل آن 628433495.50211251 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 47.53B است.