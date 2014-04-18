قیمت امروز Monero

قیمت لحظه‌ ای Monero (XMR) در حال حاضر برابر با $ 408.85 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.25% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی XMR به USD برابر با $ 408.85 برای هر XMR می‌ باشد.

توکن Monero در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #14 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 7.67B است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 18.77M XMR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، XMR در بازه‌ ای بین $ 394.13 (حداقل) و $ 411.54 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 798.9148649919098 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.21296699345111847 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز XMR طی یک ساعت گذشته به میزان +0.32% و در هفت روز اخیر به میزان +6.64% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.63M رسیده است.

اطلاعات بازار Monero (XMR)

رتبه No.14 ارزش بازار $ 7.67B$ 7.67B $ 7.67B حجم (24 ساعته) $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 7.67B$ 7.67B $ 7.67B سرمایه در گردش 18.77M 18.77M 18.77M حداکثر عرضه ---- -- عرضه کل 18,765,082.87637361 18,765,082.87637361 18,765,082.87637361 سهم بازار 0.28% تاریخ صدور 2014-04-18 00:00:00 بلاک چین عمومی XMR

ارزش بازار فعلی Monero برابر است با $ 7.67B، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.63M. عرضه در گردش XMR برابر است با 18.77M، و عرضه کل آن 18765082.87637361 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 7.67B است.