قیمت امروز Bitway

قیمت لحظه‌ ای Bitway (BTW) در حال حاضر برابر با $ 0.3054 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.55% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BTW به USD برابر با $ 0.3054 برای هر BTW می‌ باشد.

توکن Bitway در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #221 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 671.88M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 2.20B BTW می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BTW در بازه‌ ای بین $ 0.287448 (حداقل) و $ 0.323332 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.128335315947161 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00768680203178591 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BTW طی یک ساعت گذشته به میزان +1.33% و در هفت روز اخیر به میزان +90.72% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 658.32K رسیده است.

اطلاعات بازار Bitway (BTW)

رتبه No.221 ارزش بازار $ 671.88M$ 671.88M $ 671.88M حجم (24 ساعته) $ 658.32K$ 658.32K $ 658.32K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.05B$ 3.05B $ 3.05B سرمایه در گردش 2.20B 2.20B 2.20B حداکثر عرضه 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 عرضه کل 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 نرخ گردش 22.00% بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی Bitway برابر است با $ 671.88M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 658.32K. عرضه در گردش BTW برابر است با 2.20B، و عرضه کل آن 10000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.05B است.