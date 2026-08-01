قیمت امروز The White Whale

قیمت لحظه‌ ای The White Whale (WHITEWHALE) در حال حاضر برابر با $ 0.001118 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.17% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WHITEWHALE به USD برابر با $ 0.001118 برای هر WHITEWHALE می‌ باشد.

توکن The White Whale در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1370 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1.12M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.82M WHITEWHALE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WHITEWHALE در بازه‌ ای بین $ 0.001106 (حداقل) و $ 0.001137 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.1996699322443701 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00000324882522813 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WHITEWHALE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.27% و در هفت روز اخیر به میزان -9.92% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.59K رسیده است.

اطلاعات بازار The White Whale (WHITEWHALE)

رتبه No.1370 ارزش بازار $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M حجم (24 ساعته) $ 1.59K$ 1.59K $ 1.59K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M سرمایه در گردش 999.82M 999.82M 999.82M حداکثر عرضه 999,822,578 999,822,578 999,822,578 عرضه کل 999,822,578 999,822,578 999,822,578 نرخ گردش 100.00% بلاک چین عمومی SOL

ارزش بازار فعلی The White Whale برابر است با $ 1.12M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.59K. عرضه در گردش WHITEWHALE برابر است با 999.82M، و عرضه کل آن 999822578 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.12M است.