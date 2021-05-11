قیمت امروز CASPER

قیمت لحظه‌ ای CASPER (CSPR) در حال حاضر برابر با $ 0.002595 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.75% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CSPR به USD برابر با $ 0.002595 برای هر CSPR می‌ باشد.

توکن CASPER در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #546 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 41.60M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 16.03B CSPR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CSPR در بازه‌ ای بین $ 0.00239 (حداقل) و $ 0.002615 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.36330943 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00197844535734028 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CSPR طی یک ساعت گذشته به میزان -0.04% و در هفت روز اخیر به میزان +33.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 77.60K رسیده است.

اطلاعات بازار CASPER (CSPR)

رتبه No.546 ارزش بازار $ 41.60M$ 41.60M $ 41.60M حجم (24 ساعته) $ 77.60K$ 77.60K $ 77.60K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 50.75M$ 50.75M $ 50.75M سرمایه در گردش 16.03B 16.03B 16.03B عرضه کل 19,557,009,433 19,557,009,433 19,557,009,433 تاریخ صدور 2021-05-11 00:00:00 بلاک چین عمومی CSPR

ارزش بازار فعلی CASPER برابر است با $ 41.60M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 77.60K. عرضه در گردش CSPR برابر است با 16.03B، و عرضه کل آن 19557009433 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 50.75M است.