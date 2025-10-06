قیمت لحظه‌ ای UnitedHealth امروز برابر است با 370.1 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت UNHON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت UNHON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای UnitedHealth امروز برابر است با 370.1 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت UNHON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت UNHON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو UnitedHealth

UnitedHealth قیمت لحظه ای(UNHON)

قیمت لحظه‌ ای 1 UNHON به USD:

+1.11%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای UnitedHealth (UNHON)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:22:15 (UTC+8)

اطلاعات قیمت UnitedHealth (UNHON) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
کمترین قیمت 24 ساعته
بیشترین قیمت 24 ساعته

-0.15%

+1.11%

+1.16%

+1.16%

قیمت لحظه‌ ای UnitedHealth (UNHON) برابر است با $ 370.1. در 24 ساعت گذشته، UNHON در بازه قیمتی حداقل $ 363.41 تا حداکثر $ 370.7 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته UNHON برابر با $ 377.1729282679655 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 304.5677510227731 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، UNHON در یک ساعت گذشته -0.15%، در 24 ساعت گذشته +1.11% و در 7 روز گذشته +1.16% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار UnitedHealth (UNHON)

No.2146

ETH

ارزش بازار فعلی UnitedHealth برابر است با $ 1.13M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 54.41K. عرضه در گردش UNHON برابر است با 3.06K، و عرضه کل آن 3057.37125454 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.13M است.

تاریخچه قیمت UnitedHealth (UNHON) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت UnitedHealth برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +4.063+1.11%
30 روز$ +26.89+7.83%
60 روز$ +110.1+42.34%
90 روز$ +110.1+42.34%
تغییر قیمت امروز UnitedHealth

امروز، UNHON تغییر $ +4.063 (+1.11%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه UnitedHealth

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +26.89 (+7.83%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه UnitedHealth

با گسترش بازه به 60 روز، UNHON تغییر $ +110.1 (+42.34%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه UnitedHealth

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +110.1 (+42.34%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت UnitedHealth (UNHON) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت UnitedHealth را ببینید.

UnitedHealthUNHON چیست

Ondo یک شرکت فناوری بلاکچین است. ماموریت آن شتاب ‌دادن به گذار به سوی یک اقتصاد باز است از طریق ساخت پلتفرم ‌ها، دارایی ‌ها و زیرساخت ‌هایی که بازارهای مالی را به فضای درون زنجیره ای می‌آورند.

هم اکنون UnitedHealth در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های UnitedHealth خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ UNHON را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره UnitedHealth را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید UnitedHealth شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت UnitedHealth (USD)

ارزش UnitedHealth (UNHON) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از UnitedHealth (UNHON) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت UnitedHealth را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت UnitedHealth را بررسی کنید!

توکنومیکس UnitedHealth (UNHON)

درک، توکنومیکس UnitedHealth (UNHON) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده UNHON بیشتر بدانید!

نحوه خریدUnitedHealth (UNHON)

آیا به دنبال نحوه خرید UnitedHealth هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی UnitedHealth را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

UNHON به ارزهای محلی

1 UnitedHealth(UNHON) به VND
9,739,181.5
1 UnitedHealth(UNHON) به AUD
A$562.552
1 UnitedHealth(UNHON) به GBP
273.874
1 UnitedHealth(UNHON) به EUR
314.585
1 UnitedHealth(UNHON) به USD
$370.1
1 UnitedHealth(UNHON) به MYR
RM1,554.42
1 UnitedHealth(UNHON) به TRY
15,529.396
1 UnitedHealth(UNHON) به JPY
¥56,255.2
1 UnitedHealth(UNHON) به ARS
ARS$530,227.466
1 UnitedHealth(UNHON) به RUB
29,323.023
1 UnitedHealth(UNHON) به INR
32,650.222
1 UnitedHealth(UNHON) به IDR
Rp6,168,330.866
1 UnitedHealth(UNHON) به PHP
21,876.611
1 UnitedHealth(UNHON) به EGP
￡E.17,557.544
1 UnitedHealth(UNHON) به BRL
R$1,987.437
1 UnitedHealth(UNHON) به CAD
C$514.439
1 UnitedHealth(UNHON) به BDT
45,292.838
1 UnitedHealth(UNHON) به NGN
539,502.172
1 UnitedHealth(UNHON) به COP
$1,423,460.115
1 UnitedHealth(UNHON) به ZAR
R.6,369.421
1 UnitedHealth(UNHON) به UAH
15,588.612
1 UnitedHealth(UNHON) به TZS
T.Sh.913,825.013
1 UnitedHealth(UNHON) به VES
Bs78,831.3
1 UnitedHealth(UNHON) به CLP
$347,894
1 UnitedHealth(UNHON) به PKR
Rs104,486.632
1 UnitedHealth(UNHON) به KZT
199,084.192
1 UnitedHealth(UNHON) به THB
฿12,065.26
1 UnitedHealth(UNHON) به TWD
NT$11,336.163
1 UnitedHealth(UNHON) به AED
د.إ1,358.267
1 UnitedHealth(UNHON) به CHF
Fr292.379
1 UnitedHealth(UNHON) به HKD
HK$2,871.976
1 UnitedHealth(UNHON) به AMD
֏142,233.131
1 UnitedHealth(UNHON) به MAD
.د.م3,412.322
1 UnitedHealth(UNHON) به MXN
$6,806.139
1 UnitedHealth(UNHON) به SAR
ريال1,387.875
1 UnitedHealth(UNHON) به ETB
Br56,055.346
1 UnitedHealth(UNHON) به KES
KSh47,846.528
1 UnitedHealth(UNHON) به JOD
د.أ262.4009
1 UnitedHealth(UNHON) به PLN
1,343.463
1 UnitedHealth(UNHON) به RON
лв1,613.636
1 UnitedHealth(UNHON) به SEK
kr3,464.136
1 UnitedHealth(UNHON) به BGN
лв618.067
1 UnitedHealth(UNHON) به HUF
Ft123,406.144
1 UnitedHealth(UNHON) به CZK
7,716.585
1 UnitedHealth(UNHON) به KWD
د.ك113.2506
1 UnitedHealth(UNHON) به ILS
1,202.825
1 UnitedHealth(UNHON) به BOB
Bs2,561.092
1 UnitedHealth(UNHON) به AZN
629.17
1 UnitedHealth(UNHON) به TJS
SM3,423.425
1 UnitedHealth(UNHON) به GEL
1,006.672
1 UnitedHealth(UNHON) به AOA
Kz338,608.191
1 UnitedHealth(UNHON) به BHD
.د.ب139.1576
1 UnitedHealth(UNHON) به BMD
$370.1
1 UnitedHealth(UNHON) به DKK
kr2,368.64
1 UnitedHealth(UNHON) به HNL
L9,752.135
1 UnitedHealth(UNHON) به MUR
16,832.148
1 UnitedHealth(UNHON) به NAD
$6,373.122
1 UnitedHealth(UNHON) به NOK
kr3,689.897
1 UnitedHealth(UNHON) به NZD
$640.273
1 UnitedHealth(UNHON) به PAB
B/.370.1
1 UnitedHealth(UNHON) به PGK
K1,554.42
1 UnitedHealth(UNHON) به QAR
ر.ق1,347.164
1 UnitedHealth(UNHON) به RSD
дин.37,209.854
1 UnitedHealth(UNHON) به UZS
soʻm4,513,413.912
1 UnitedHealth(UNHON) به ALL
L30,773.815
1 UnitedHealth(UNHON) به ANG
ƒ662.479
1 UnitedHealth(UNHON) به AWG
ƒ666.18
1 UnitedHealth(UNHON) به BBD
$740.2
1 UnitedHealth(UNHON) به BAM
KM621.768
1 UnitedHealth(UNHON) به BIF
Fr1,101,417.6
1 UnitedHealth(UNHON) به BND
$477.429
1 UnitedHealth(UNHON) به BSD
$370.1
1 UnitedHealth(UNHON) به JMD
$59,345.535
1 UnitedHealth(UNHON) به KHR
1,492,335.725
1 UnitedHealth(UNHON) به KMF
Fr156,552.3
1 UnitedHealth(UNHON) به LAK
8,045,652.013
1 UnitedHealth(UNHON) به LKR
රු112,591.822
1 UnitedHealth(UNHON) به MDL
L6,269.494
1 UnitedHealth(UNHON) به MGA
Ar1,659,639.43
1 UnitedHealth(UNHON) به MOP
P2,960.8
1 UnitedHealth(UNHON) به MVR
5,662.53
1 UnitedHealth(UNHON) به MWK
MK642,534.311
1 UnitedHealth(UNHON) به MZN
MT23,653.091
1 UnitedHealth(UNHON) به NPR
रु52,250.718
1 UnitedHealth(UNHON) به PYG
2,624,749.2
1 UnitedHealth(UNHON) به RWF
Fr537,015.1
1 UnitedHealth(UNHON) به SBD
$3,045.923
1 UnitedHealth(UNHON) به SCR
5,059.267
1 UnitedHealth(UNHON) به SRD
$14,763.289
1 UnitedHealth(UNHON) به SVC
$3,238.375
1 UnitedHealth(UNHON) به SZL
L6,373.122
1 UnitedHealth(UNHON) به TMT
m1,299.051
1 UnitedHealth(UNHON) به TND
د.ت1,079.9518
1 UnitedHealth(UNHON) به TTD
$2,512.979
1 UnitedHealth(UNHON) به UGX
Sh1,289,428.4
1 UnitedHealth(UNHON) به XAF
Fr207,996.2
1 UnitedHealth(UNHON) به XCD
$999.27
1 UnitedHealth(UNHON) به XOF
Fr207,996.2
1 UnitedHealth(UNHON) به XPF
Fr37,750.2
1 UnitedHealth(UNHON) به BWP
P4,940.835
1 UnitedHealth(UNHON) به BZD
$743.901
1 UnitedHealth(UNHON) به CVE
$35,126.191
1 UnitedHealth(UNHON) به DJF
Fr65,507.7
1 UnitedHealth(UNHON) به DOP
$23,704.905
1 UnitedHealth(UNHON) به DZD
د.ج48,120.402
1 UnitedHealth(UNHON) به FJD
$836.426
1 UnitedHealth(UNHON) به GNF
Fr3,218,019.5
1 UnitedHealth(UNHON) به GTQ
Q2,834.966
1 UnitedHealth(UNHON) به GYD
$77,491.538
1 UnitedHealth(UNHON) به ISK
kr45,152.2

منابع UnitedHealth

برای درک عمیق‌ تر UnitedHealth، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی UnitedHealth
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره UnitedHealth

امروز UnitedHealth (UNHON) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای UNHON به واحد USD برابر است با 370.1 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی UNHON نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی UNHON نسبت به USD برابر است با $ 370.1. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار UnitedHealth چقدر است؟
ارزش بازار UNHON برابر است با $ 1.13M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش UNHON چقدر است؟
عرضه در گردش UNHON برابر است با 3.06K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت UNHON چقدر بوده است؟
UNHON به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 377.1729282679655 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت UNHON در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
UNHON به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 304.5677510227731 USD رسید.
حجم معاملات UNHON چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای UNHON برابر است با $ 54.41K USD.
آیا UNHON در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد UNHON در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت UNHON مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به UnitedHealth (UNHON)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

1 UNHON = 370.1 USD

معامله UNHON

