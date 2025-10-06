AnomaXAN چیست

Anoma یک سیستمعامل غیرمتمرکز است که لایهی یکپارچهای از برنامهها برای تمام Web3 فراهم میکند. با استفاده از Anoma، توسعهدهندگان میتوانند یک برنامه بنویسند که روی هر زنجیرهای اجرا شود. Anoma توسعهدهندگان را از پیچیدگیهای زیرساخت آزاد میکند تا بتوانند روی آنچه اهمیت دارد تمرکز کنند: ساخت برنامهها و تجربههایی که کاربران دوست دارند. این پلتفرم معماری نسل بعدی مبتنی بر «قصد کاربر» ارائه میدهد که برای توسعه برنامه و تجربه کاربری بهینهسازی شده و Web3 را قادر میسازد تا از اکوسیستم گستردهای از برنامهها پشتیبانی کند، برنامههایی که در نهایت میتوانند با قابلیتها و تجربه Web2 رقابت کنند. Anoma یک سیستمعامل غیرمتمرکز است که لایهی یکپارچهای از برنامهها برای تمام Web3 فراهم میکند. با استفاده از Anoma، توسعهدهندگان میتوانند یک برنامه بنویسند که روی هر زنجیرهای اجرا شود. Anoma توسعهدهندگان را از پیچیدگیهای زیرساخت آزاد میکند تا بتوانند روی آنچه اهمیت دارد تمرکز کنند: ساخت برنامهها و تجربههایی که کاربران دوست دارند. این پلتفرم معماری نسل بعدی مبتنی بر «قصد کاربر» ارائه میدهد که برای توسعه برنامه و تجربه کاربری بهینهسازی شده و Web3 را قادر میسازد تا از اکوسیستم گستردهای از برنامهها پشتیبانی کند، برنامههایی که در نهایت میتوانند با قابلیتها و تجربه Web2 رقابت کنند.

هم اکنون Anoma در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Anoma خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.



به‌ علاوه، می‌ توانید:

- در دسترس بودن استیکینگ XAN را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.

- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Anoma را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Anoma شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Anoma (USD)

ارزش Anoma (XAN) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Anoma (XAN) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Anoma را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Anoma را بررسی کنید!

توکنومیکس Anoma (XAN)

درک، توکنومیکس Anoma (XAN) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده XAN بیشتر بدانید!

نحوه خریدAnoma (XAN)

آیا به دنبال نحوه خرید Anoma هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Anoma را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

XAN به ارزهای محلی

استفاده از مبدل را امتحان کنید

منابع Anoma

برای درک عمیق‌ تر Anoma، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Anoma امروز Anoma (XAN) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای XAN به واحد USD برابر است با 0.04464 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی XAN نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.04464 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی XAN نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Anoma چقدر است؟ ارزش بازار XAN برابر است با $ 111.60M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش XAN چقدر است؟ عرضه در گردش XAN برابر است با 2.50B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت XAN چقدر بوده است؟ XAN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.2551582195617884 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت XAN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ XAN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.02529599016007131 USD رسید. حجم معاملات XAN چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای XAN برابر است با $ 439.39K USD . آیا XAN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد XAN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت XAN مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Anoma (XAN)

زمان (UTC+8) نوع اطلاعات 10-27 16:29:31 به روز رسانی های صنعت سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد 10-26 23:17:37 به روز رسانی های صنعت بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند 10-26 19:10:22 به روز رسانی های صنعت با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت 10-25 15:47:08 به روز رسانی های صنعت داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند 10-25 13:34:16 به روز رسانی های صنعت تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل 10-25 06:10:28 به روز رسانی های صنعت داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد