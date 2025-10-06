قیمت لحظه‌ ای Mastercard امروز برابر است با 573.98 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MAON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MAON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Mastercard امروز برابر است با 573.98 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MAON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MAON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Mastercard

Mastercard قیمت لحظه ای(MAON)

قیمت لحظه‌ ای 1 MAON به USD:

$573.98
$573.98$573.98
+0.28%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Mastercard (MAON)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:09:33 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Mastercard (MAON) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 567.9
$ 567.9$ 567.9
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 579.91
$ 579.91$ 579.91
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 567.9
$ 567.9$ 567.9

$ 579.91
$ 579.91$ 579.91

$ 604.8777949802613
$ 604.8777949802613$ 604.8777949802613

$ 542.7603869563253
$ 542.7603869563253$ 542.7603869563253

-0.01%

+0.28%

+1.08%

+1.08%

قیمت لحظه‌ ای Mastercard (MAON) برابر است با $ 573.98. در 24 ساعت گذشته، MAON در بازه قیمتی حداقل $ 567.9 تا حداکثر $ 579.91 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته MAON برابر با $ 604.8777949802613 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 542.7603869563253 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، MAON در یک ساعت گذشته -0.01%، در 24 ساعت گذشته +0.28% و در 7 روز گذشته +1.08% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Mastercard (MAON)

No.2136

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

$ 58.69K
$ 58.69K$ 58.69K

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

2.01K
2.01K 2.01K

2,006.83501002
2,006.83501002 2,006.83501002

ETH

ارزش بازار فعلی Mastercard برابر است با $ 1.15M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 58.69K. عرضه در گردش MAON برابر است با 2.01K، و عرضه کل آن 2006.83501002 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.15M است.

تاریخچه قیمت Mastercard (MAON) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Mastercard برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +1.6027+0.28%
30 روز$ +8.79+1.55%
60 روز$ +23.98+4.36%
90 روز$ +23.98+4.36%
تغییر قیمت امروز Mastercard

امروز، MAON تغییر $ +1.6027 (+0.28%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Mastercard

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +8.79 (+1.55%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Mastercard

با گسترش بازه به 60 روز، MAON تغییر $ +23.98 (+4.36%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Mastercard

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +23.98 (+4.36%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Mastercard (MAON) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Mastercard را ببینید.

MastercardMAON چیست

Ondo یک شرکت فناوری بلاکچین است. ماموریت آن شتاب ‌دادن به گذار به سوی یک اقتصاد باز است از طریق ساخت پلتفرم ‌ها، دارایی ‌ها و زیرساخت ‌هایی که بازارهای مالی را به فضای درون زنجیره ای می‌آورند.

هم اکنون Mastercard در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Mastercard خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ MAON را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Mastercard را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Mastercard شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Mastercard (USD)

ارزش Mastercard (MAON) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Mastercard (MAON) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Mastercard را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Mastercard را بررسی کنید!

توکنومیکس Mastercard (MAON)

درک، توکنومیکس Mastercard (MAON) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MAON بیشتر بدانید!

نحوه خریدMastercard (MAON)

آیا به دنبال نحوه خرید Mastercard هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Mastercard را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

1 Mastercard(MAON) به VND

15,104,283.7
15,104,283.7
A$872.4496
A$872.4496
424.7452
424.7452
487.883
487.883
$573.98
$573.98
RM2,410.716
RM2,410.716
24,084.2008
24,084.2008
¥87,244.96
¥87,244.96
ARS$822,318.1868
ARS$822,318.1868
45,476.4354
45,476.4354
50,636.5156
50,636.5156
Rp9,566,329.5068
Rp9,566,329.5068
33,927.9578
33,927.9578
￡E.27,229.6112
￡E.27,229.6112
R$3,082.2726
R$3,082.2726
C$797.8322
C$797.8322
70,243.6724
70,243.6724
836,702.1256
836,702.1256
$2,207,613.177
$2,207,613.177
R.9,883.9356
R.9,883.9356
24,176.0376
24,176.0376
T.Sh.1,417,231.2374
1 Mastercard(MAON) به VES
Bs122,257.74
Bs122,257.74
$539,541.2
$539,541.2
Rs162,046.0336
Rs162,046.0336
308,755.3216
308,755.3216
฿18,711.748
฿18,711.748
NT$17,581.0074
NT$17,581.0074
د.إ2,106.5066
د.إ2,106.5066
Fr453.4442
Fr453.4442
HK$4,454.0848
HK$4,454.0848
֏220,586.2538
֏220,586.2538
.د.م5,292.0956
.د.م5,292.0956
$10,555.4922
$10,555.4922
ريال2,152.425
ريال2,152.425
Br86,935.0108
Br86,935.0108
KSh74,204.1344
KSh74,204.1344
د.أ406.95182
د.أ406.95182
2,083.5474
2,083.5474
лв2,502.5528
лв2,502.5528
kr5,372.4528
kr5,372.4528
лв958.5466
лв958.5466
Ft191,387.8912
Ft191,387.8912
11,967.483
11,967.483
د.ك175.63788
د.ك175.63788
1,865.435
1,865.435
Bs3,971.9416
Bs3,971.9416
975.766
975.766
SM5,309.315
SM5,309.315
1,561.2256
1,561.2256
Kz525,140.0418
Kz525,140.0418
.د.ب215.81648
.د.ب215.81648
$573.98
$573.98
kr3,673.472
kr3,673.472
L15,124.373
L15,124.373
26,104.6104
26,104.6104
$9,883.9356
$9,883.9356
kr5,722.5806
kr5,722.5806
$992.9854
$992.9854
B/.573.98
B/.573.98
K2,410.716
K2,410.716
ر.ق2,089.2872
ر.ق2,089.2872
дин.57,719.4288
дин.57,719.4288
soʻm6,999,754.9776
1 Mastercard(MAON) به ALL
L47,726.437
L47,726.437
ƒ1,027.4242
ƒ1,027.4242
ƒ1,033.164
ƒ1,033.164
$1,147.96
$1,147.96
KM964.2864
KM964.2864
Fr1,708,164.48
Fr1,708,164.48
$740.4342
$740.4342
$573.98
$573.98
$92,037.693
$92,037.693
2,314,430.855
2,314,430.855
Fr242,793.54
Fr242,793.54
12,477,825.8374
12,477,825.8374
රු174,616.1956
රු174,616.1956
L9,723.2212
L9,723.2212
Ar2,573,898.514
Ar2,573,898.514
P4,591.84
P4,591.84
8,781.894
8,781.894
MK996,492.4178
MK996,492.4178
MT36,683.0618
MT36,683.0618
रु81,034.4964
रु81,034.4964
4,070,666.16
4,070,666.16
1 Mastercard(MAON) به RWF
Fr832,844.98
1 Mastercard(MAON) به SBD
$4,723.8554
1 Mastercard(MAON) به SCR
7,846.3066
1 Mastercard(MAON) به SRD
$22,896.0622
1 Mastercard(MAON) به SVC
$5,022.325
1 Mastercard(MAON) به SZL
L9,883.9356
1 Mastercard(MAON) به TMT
m2,014.6698
1 Mastercard(MAON) به TND
د.ت1,674.87364
1 Mastercard(MAON) به TTD
$3,897.3242
1 Mastercard(MAON) به UGX
Sh1,999,746.32
1 Mastercard(MAON) به XAF
Fr322,576.76
1 Mastercard(MAON) به XCD
$1,549.746
1 Mastercard(MAON) به XOF
Fr322,576.76
1 Mastercard(MAON) به XPF
Fr58,545.96
1 Mastercard(MAON) به BWP
P7,662.633
1 Mastercard(MAON) به BZD
$1,153.6998
1 Mastercard(MAON) به CVE
$54,476.4418
1 Mastercard(MAON) به DJF
Fr101,594.46
1 Mastercard(MAON) به DOP
$36,763.419
1 Mastercard(MAON) به DZD
د.ج74,628.8796
1 Mastercard(MAON) به FJD
$1,297.1948
1 Mastercard(MAON) به GNF
Fr4,990,756.1
1 Mastercard(MAON) به GTQ
Q4,396.6868
1 Mastercard(MAON) به GYD
$120,179.9324
1 Mastercard(MAON) به ISK
kr70,025.56

منابع Mastercard

برای درک عمیق‌ تر Mastercard، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی Mastercard
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Mastercard

امروز Mastercard (MAON) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای MAON به واحد USD برابر است با 573.98 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی MAON نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی MAON نسبت به USD برابر است با $ 573.98. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Mastercard چقدر است؟
ارزش بازار MAON برابر است با $ 1.15M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش MAON چقدر است؟
عرضه در گردش MAON برابر است با 2.01K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت MAON چقدر بوده است؟
MAON به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 604.8777949802613 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت MAON در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
MAON به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 542.7603869563253 USD رسید.
حجم معاملات MAON چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MAON برابر است با $ 58.69K USD.
آیا MAON در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد MAON در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MAON مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:09:33 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Mastercard (MAON)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب MAON به USD

مقدار

MAON
MAON
USD
USD

1 MAON = 573.98 USD

معامله MAON

/USDTMAON
$573.98
$573.98$573.98
+0.30%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

