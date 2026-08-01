قیمت امروز XTM

قیمت لحظه‌ ای XTM (XTM) در حال حاضر برابر با $ 0.000312 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.31% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی XTM به USD برابر با $ 0.000312 برای هر XTM می‌ باشد.

توکن XTM در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #4596 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 0.00 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 0.00 XTM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، XTM در بازه‌ ای بین $ 0.000309 (حداقل) و $ 0.000327 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.08072553259839366 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.000779380998737074 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز XTM طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -24.46% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.69K رسیده است.

اطلاعات بازار XTM (XTM)

رتبه No.4596 ارزش بازار $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 حجم (24 ساعته) $ 3.69K$ 3.69K $ 3.69K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M سرمایه در گردش 0.00 0.00 0.00 حداکثر عرضه ---- -- عرضه کل 4,119,862,458 4,119,862,458 4,119,862,458 بلاک چین عمومی MINOTARI

ارزش بازار فعلی XTM برابر است با $ 0.00، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.69K. عرضه در گردش XTM برابر است با 0.00، و عرضه کل آن 4119862458 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.29M است.