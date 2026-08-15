قیمت امروز edgeX

قیمت لحظه‌ ای edgeX (EDGE) در حال حاضر برابر با $ 0.3132 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.12% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی EDGE به USD برابر با $ 0.3132 برای هر EDGE می‌ باشد.

توکن edgeX در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- EDGE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، EDGE در بازه‌ ای بین $ 0.307 (حداقل) و $ 0.3219 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز EDGE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.54% و در هفت روز اخیر به میزان -17.95% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 117.33K رسیده است.

اطلاعات بازار edgeX (EDGE)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 117.33K$ 117.33K $ 117.33K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 313.20M$ 313.20M $ 313.20M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی edgeX برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 117.33K. عرضه در گردش EDGE برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 313.20M است.