لوگو Collector Crypt

Collector Crypt قیمت لحظه ای(CARDS)

قیمت لحظه‌ ای 1 CARDS به USD:

نمودار قیمت لحظه ای Collector Crypt (CARDS)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:57:48 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Collector Crypt (CARDS) به واحد USD

قیمت لحظه‌ ای Collector Crypt (CARDS) برابر است با $ 0.1157. در 24 ساعت گذشته، CARDS در بازه قیمتی حداقل $ 0.1081 تا حداکثر $ 0.1502 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، CARDS در یک ساعت گذشته -0.61%، در 24 ساعت گذشته -9.04% و در 7 روز گذشته +5.75% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Collector Crypt (CARDS)

SOL

ارزش بازار فعلی Collector Crypt برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 98.62K. عرضه در گردش CARDS برابر است با --، و عرضه کل آن -- می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن -- است.

تاریخچه قیمت Collector Crypt (CARDS) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Collector Crypt برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.011489-9.04%
30 روز$ -0.0451-28.05%
60 روز$ +0.0657+131.40%
90 روز$ +0.0657+131.40%
تغییر قیمت امروز Collector Crypt

امروز، CARDS تغییر $ -0.011489 (-9.04%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Collector Crypt

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.0451 (-28.05%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Collector Crypt

با گسترش بازه به 60 روز، CARDS تغییر $ +0.0657 (+131.40%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Collector Crypt

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.0657 (+131.40%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Collector Crypt (CARDS) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Collector Crypt را ببینید.

Collector CryptCARDS چیست

کارت‌ های پوکمون RWA روی شبکه Solana.

هم اکنون Collector Crypt در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Collector Crypt خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ CARDS را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Collector Crypt را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Collector Crypt شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Collector Crypt (USD)

ارزش Collector Crypt (CARDS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Collector Crypt (CARDS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Collector Crypt را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Collector Crypt را بررسی کنید!

توکنومیکس Collector Crypt (CARDS)

درک، توکنومیکس Collector Crypt (CARDS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CARDS بیشتر بدانید!

نحوه خریدCollector Crypt (CARDS)

آیا به دنبال نحوه خرید Collector Crypt هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Collector Crypt را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

CARDS به ارزهای محلی

1 Collector Crypt(CARDS) به VND
3,044.6455
1 Collector Crypt(CARDS) به AUD
A$0.175864
1 Collector Crypt(CARDS) به GBP
0.085618
1 Collector Crypt(CARDS) به EUR
0.098345
1 Collector Crypt(CARDS) به USD
$0.1157
1 Collector Crypt(CARDS) به MYR
RM0.48594
1 Collector Crypt(CARDS) به TRY
4.854772
1 Collector Crypt(CARDS) به JPY
¥17.5864
1 Collector Crypt(CARDS) به ARS
ARS$165.758762
1 Collector Crypt(CARDS) به RUB
9.168068
1 Collector Crypt(CARDS) به INR
10.207054
1 Collector Crypt(CARDS) به IDR
Rp1,928.332562
1 Collector Crypt(CARDS) به PHP
6.842498
1 Collector Crypt(CARDS) به EGP
￡E.5.488808
1 Collector Crypt(CARDS) به BRL
R$0.621309
1 Collector Crypt(CARDS) به CAD
C$0.160823
1 Collector Crypt(CARDS) به BDT
14.159366
1 Collector Crypt(CARDS) به NGN
168.658204
1 Collector Crypt(CARDS) به COP
$444.999555
1 Collector Crypt(CARDS) به ZAR
R.1.992354
1 Collector Crypt(CARDS) به UAH
4.873284
1 Collector Crypt(CARDS) به TZS
T.Sh.285.678341
1 Collector Crypt(CARDS) به VES
Bs24.6441
1 Collector Crypt(CARDS) به CLP
$108.758
1 Collector Crypt(CARDS) به PKR
Rs32.664424
1 Collector Crypt(CARDS) به KZT
62.237344
1 Collector Crypt(CARDS) به THB
฿3.774134
1 Collector Crypt(CARDS) به TWD
NT$3.546205
1 Collector Crypt(CARDS) به AED
د.إ0.424619
1 Collector Crypt(CARDS) به CHF
Fr0.091403
1 Collector Crypt(CARDS) به HKD
HK$0.897832
1 Collector Crypt(CARDS) به AMD
֏44.464667
1 Collector Crypt(CARDS) به MAD
.د.م1.066754
1 Collector Crypt(CARDS) به MXN
$2.127723
1 Collector Crypt(CARDS) به SAR
ريال0.433875
1 Collector Crypt(CARDS) به ETB
Br17.523922
1 Collector Crypt(CARDS) به KES
KSh14.957696
1 Collector Crypt(CARDS) به JOD
د.أ0.0820313
1 Collector Crypt(CARDS) به PLN
0.419991
1 Collector Crypt(CARDS) به RON
лв0.504452
1 Collector Crypt(CARDS) به SEK
kr1.082952
1 Collector Crypt(CARDS) به BGN
лв0.193219
1 Collector Crypt(CARDS) به HUF
Ft38.566281
1 Collector Crypt(CARDS) به CZK
2.413502
1 Collector Crypt(CARDS) به KWD
د.ك0.0354042
1 Collector Crypt(CARDS) به ILS
0.376025
1 Collector Crypt(CARDS) به BOB
Bs0.800644
1 Collector Crypt(CARDS) به AZN
0.19669
1 Collector Crypt(CARDS) به TJS
SM1.070225
1 Collector Crypt(CARDS) به GEL
0.314704
1 Collector Crypt(CARDS) به AOA
Kz105.855087
1 Collector Crypt(CARDS) به BHD
.د.ب0.0435032
1 Collector Crypt(CARDS) به BMD
$0.1157
1 Collector Crypt(CARDS) به DKK
kr0.74048
1 Collector Crypt(CARDS) به HNL
L3.048695
1 Collector Crypt(CARDS) به MUR
5.262036
1 Collector Crypt(CARDS) به NAD
$1.992354
1 Collector Crypt(CARDS) به NOK
kr1.154686
1 Collector Crypt(CARDS) به NZD
$0.200161
1 Collector Crypt(CARDS) به PAB
B/.0.1157
1 Collector Crypt(CARDS) به PGK
K0.48594
1 Collector Crypt(CARDS) به QAR
ر.ق0.421148
1 Collector Crypt(CARDS) به RSD
дин.11.634792
1 Collector Crypt(CARDS) به UZS
soʻm1,410.975384
1 Collector Crypt(CARDS) به ALL
L9.620455
1 Collector Crypt(CARDS) به ANG
ƒ0.207103
1 Collector Crypt(CARDS) به AWG
ƒ0.20826
1 Collector Crypt(CARDS) به BBD
$0.2314
1 Collector Crypt(CARDS) به BAM
KM0.194376
1 Collector Crypt(CARDS) به BIF
Fr344.3232
1 Collector Crypt(CARDS) به BND
$0.149253
1 Collector Crypt(CARDS) به BSD
$0.1157
1 Collector Crypt(CARDS) به JMD
$18.552495
1 Collector Crypt(CARDS) به KHR
466.531325
1 Collector Crypt(CARDS) به KMF
Fr48.9411
1 Collector Crypt(CARDS) به LAK
2,515.217341
1 Collector Crypt(CARDS) به LKR
රු35.198254
1 Collector Crypt(CARDS) به MDL
L1.959958
1 Collector Crypt(CARDS) به MGA
Ar518.83351
1 Collector Crypt(CARDS) به MOP
P0.9256
1 Collector Crypt(CARDS) به MVR
1.77021
1 Collector Crypt(CARDS) به MWK
MK200.867927
1 Collector Crypt(CARDS) به MZN
MT7.394387
1 Collector Crypt(CARDS) به NPR
रु16.334526
1 Collector Crypt(CARDS) به PYG
820.5444
1 Collector Crypt(CARDS) به RWF
Fr167.8807
1 Collector Crypt(CARDS) به SBD
$0.952211
1 Collector Crypt(CARDS) به SCR
1.581619
1 Collector Crypt(CARDS) به SRD
$4.615273
1 Collector Crypt(CARDS) به SVC
$1.012375
1 Collector Crypt(CARDS) به SZL
L1.992354
1 Collector Crypt(CARDS) به TMT
m0.406107
1 Collector Crypt(CARDS) به TND
د.ت0.3376126
1 Collector Crypt(CARDS) به TTD
$0.785603
1 Collector Crypt(CARDS) به UGX
Sh403.0988
1 Collector Crypt(CARDS) به XAF
Fr65.0234
1 Collector Crypt(CARDS) به XCD
$0.31239
1 Collector Crypt(CARDS) به XOF
Fr65.0234
1 Collector Crypt(CARDS) به XPF
Fr11.8014
1 Collector Crypt(CARDS) به BWP
P1.544595
1 Collector Crypt(CARDS) به BZD
$0.232557
1 Collector Crypt(CARDS) به CVE
$10.981087
1 Collector Crypt(CARDS) به DJF
Fr20.4789
1 Collector Crypt(CARDS) به DOP
$7.410585
1 Collector Crypt(CARDS) به DZD
د.ج15.043314
1 Collector Crypt(CARDS) به FJD
$0.261482
1 Collector Crypt(CARDS) به GNF
Fr1,006.0115
1 Collector Crypt(CARDS) به GTQ
Q0.886262
1 Collector Crypt(CARDS) به GYD
$24.225266
1 Collector Crypt(CARDS) به ISK
kr14.1154

منابع Collector Crypt

برای درک عمیق‌ تر Collector Crypt، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Collector Crypt

امروز Collector Crypt (CARDS) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای CARDS به واحد USD برابر است با 0.1157 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی CARDS نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی CARDS نسبت به USD برابر است با $ 0.1157. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Collector Crypt چقدر است؟
ارزش بازار CARDS برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش CARDS چقدر است؟
عرضه در گردش CARDS برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت CARDS چقدر بوده است؟
CARDS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت CARDS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
CARDS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات CARDS چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CARDS برابر است با $ 98.62K USD.
آیا CARDS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد CARDS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CARDS مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:57:48 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Collector Crypt (CARDS)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

