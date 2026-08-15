قیمت امروز Juventus

قیمت لحظه‌ ای Juventus (JUV) در حال حاضر برابر با $ 0.3029 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.06% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی JUV به USD برابر با $ 0.3029 برای هر JUV می‌ باشد.

توکن Juventus در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1183 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 4.73M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 15.61M JUV می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، JUV در بازه‌ ای بین $ 0.2974 (حداقل) و $ 0.3036 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 38.10535085 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.3174927946844434 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز JUV طی یک ساعت گذشته به میزان +0.09% و در هفت روز اخیر به میزان -4.03% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 54.26K رسیده است.

اطلاعات بازار Juventus (JUV)

رتبه No.1183 ارزش بازار $ 4.73M$ 4.73M $ 4.73M حجم (24 ساعته) $ 54.26K$ 54.26K $ 54.26K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 6.04M$ 6.04M $ 6.04M سرمایه در گردش 15.61M 15.61M 15.61M حداکثر عرضه 19,956,000 19,956,000 19,956,000 عرضه کل 19,956,000 19,956,000 19,956,000 نرخ گردش 78.23% بلاک چین عمومی CHZ

ارزش بازار فعلی Juventus برابر است با $ 4.73M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 54.26K. عرضه در گردش JUV برابر است با 15.61M، و عرضه کل آن 19956000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 6.04M است.