قیمت امروز FC Porto Fan Token

قیمت لحظه‌ ای FC Porto Fan Token (PORTO) در حال حاضر برابر با $ 0.4336 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.02% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PORTO به USD برابر با $ 0.4336 برای هر PORTO می‌ باشد.

توکن FC Porto Fan Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1084 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 5.63M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 12.99M PORTO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PORTO در بازه‌ ای بین $ 0.4264 (حداقل) و $ 0.4393 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 14.65255511130550784 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.5325943011840946 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PORTO طی یک ساعت گذشته به میزان -0.19% و در هفت روز اخیر به میزان -7.12% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 55.47K رسیده است.

اطلاعات بازار FC Porto Fan Token (PORTO)

رتبه No.1084 ارزش بازار $ 5.63M$ 5.63M $ 5.63M حجم (24 ساعته) $ 55.47K$ 55.47K $ 55.47K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 17.34M$ 17.34M $ 17.34M سرمایه در گردش 12.99M 12.99M 12.99M حداکثر عرضه 40,000,000 40,000,000 40,000,000 عرضه کل 40,000,000 40,000,000 40,000,000 نرخ گردش 32.47% بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی FC Porto Fan Token برابر است با $ 5.63M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 55.47K. عرضه در گردش PORTO برابر است با 12.99M، و عرضه کل آن 40000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 17.34M است.