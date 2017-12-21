قیمت امروز ELF

قیمت لحظه‌ ای ELF (ELF) در حال حاضر برابر با $ 0.05754 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.72% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ELF به USD برابر با $ 0.05754 برای هر ELF می‌ باشد.

توکن ELF در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #390 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 47.30M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 822.04M ELF می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ELF در بازه‌ ای بین $ 0.0527 (حداقل) و $ 0.10869 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.7656800746917725 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.02954983003153017 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ELF طی یک ساعت گذشته به میزان +4.77% و در هفت روز اخیر به میزان -2.35% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 58.43K رسیده است.

اطلاعات بازار ELF (ELF)

رتبه No.390 ارزش بازار $ 47.30M$ 47.30M $ 47.30M حجم (24 ساعته) $ 58.43K$ 58.43K $ 58.43K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 57.34M$ 57.34M $ 57.34M سرمایه در گردش 822.04M 822.04M 822.04M عرضه کل 996,445,552.1261811 996,445,552.1261811 996,445,552.1261811 تاریخ صدور 2017-12-21 00:00:00 قیمت صدور $ 0.099$ 0.099 $ 0.099 بلاک چین عمومی NONE

ارزش بازار فعلی ELF برابر است با $ 47.30M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 58.43K. عرضه در گردش ELF برابر است با 822.04M، و عرضه کل آن 996445552.1261811 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 57.34M است.