قیمت امروز OpenGradient

قیمت لحظه‌ ای OpenGradient (OPG) در حال حاضر برابر با $ 0.09752 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.17% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی OPG به USD برابر با $ 0.09752 برای هر OPG می‌ باشد.

توکن OpenGradient در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #400 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 18.53M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 190.00M OPG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، OPG در بازه‌ ای بین $ 0.09124 (حداقل) و $ 0.09809 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.48225253611762453 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.13919012930515257 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز OPG طی یک ساعت گذشته به میزان +0.25% و در هفت روز اخیر به میزان +1.79% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 69.17K رسیده است.

اطلاعات بازار OpenGradient (OPG)

رتبه No.400 ارزش بازار $ 18.53M$ 18.53M $ 18.53M حجم (24 ساعته) $ 69.17K$ 69.17K $ 69.17K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 97.52M$ 97.52M $ 97.52M سرمایه در گردش 190.00M 190.00M 190.00M حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 نرخ گردش 19.00% بلاک چین عمومی BASE

ارزش بازار فعلی OpenGradient برابر است با $ 18.53M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 69.17K. عرضه در گردش OPG برابر است با 190.00M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 97.52M است.