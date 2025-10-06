صرافیDEX+
خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزGOLDپس اندازمرکز رویدادها
بیشتر
رویداد ICP بدون کارمزد
قیمت لحظه‌ ای Mavryk Network امروز برابر است با 0.03268 USD. ارزش بازار MVRK معادل -- USD است. نرخ زنده MVRK در برابر USD را همراه با نمودارهای لحظه‌ ای، ارزش بازار، حجم معاملات 24 ساعته و سایر داده‌ های کلیدی بازار دنبال کنید!قیمت لحظه‌ ای Mavryk Network امروز برابر است با 0.03268 USD. ارزش بازار MVRK معادل -- USD است. نرخ زنده MVRK در برابر USD را همراه با نمودارهای لحظه‌ ای، ارزش بازار، حجم معاملات 24 ساعته و سایر داده‌ های کلیدی بازار دنبال کنید!

اطلاعات بیشتر درباره MVRK

اطلاعات قیمت MVRK

جفت MVRK چیست؟

وایت‌ پیپر MVRK

وب‌سایت رسمی MVRK

توکنومیکس MVRK

پیش‌بینی قیمت MVRK

تاریخچه MVRK

راهنمای خرید MVRK

مبدل MVRK به ارز فیات

اسپات MVRK

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Mavryk Network

Mavryk Network قیمت لحظه ای(MVRK)

قیمت لحظه‌ ای 1 MVRK به USD:

$0.03268
$0.03268$0.03268
+5.55%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Mavryk Network (MVRK)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2026-01-22 22:07:29 (UTC+8)

قیمت امروز Mavryk Network

قیمت لحظه‌ ای Mavryk Network (MVRK) در حال حاضر برابر با $ 0.03268 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.55% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MVRK به USD برابر با $ 0.03268 برای هر MVRK می‌ باشد.

توکن Mavryk Network در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- MVRK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MVRK در بازه‌ ای بین $ 0.03053 (حداقل) و $ 0.03443 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MVRK طی یک ساعت گذشته به میزان -1.39% و در هفت روز اخیر به میزان -28.46% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 65.45K رسیده است.

اطلاعات بازار Mavryk Network (MVRK)

--
----

$ 65.45K
$ 65.45K$ 65.45K

$ 32.68M
$ 32.68M$ 32.68M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

MAVRYK

ارزش بازار فعلی Mavryk Network برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 65.45K. عرضه در گردش MVRK برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 32.68M است.

تاریخچه قیمت Mavryk Network به USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.03053
$ 0.03053$ 0.03053
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.03443
$ 0.03443$ 0.03443
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.03053
$ 0.03053$ 0.03053

$ 0.03443
$ 0.03443$ 0.03443

--
----

--
----

-1.39%

+5.55%

-28.46%

-28.46%

تاریخچه قیمت Mavryk Network (MVRK) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Mavryk Network برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.0017184+5.55%
30 روز$ -0.01808-35.62%
60 روز$ +0.01129+52.78%
90 روز$ -0.00792-19.51%
تغییر قیمت امروز Mavryk Network

امروز، MVRK تغییر $ +0.0017184 (+5.55%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Mavryk Network

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.01808 (-35.62%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Mavryk Network

با گسترش بازه به 60 روز، MVRK تغییر $ +0.01129 (+52.78%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Mavryk Network

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.00792 (-19.51%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Mavryk Network (MVRK) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Mavryk Network را ببینید.

پیش‌ بینی قیمت Mavryk Network

پیش‌ بینی قیمت Mavryk Network (MVRK) برای سال 2030 (در 4 سال آینده)
بر اساس ماژول پیش‌بینی قیمت فوق، هدف قیمتی MVRK تا سال 2030 حدود $ -- برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 0.00% است.
پیش‌بینی قیمت Mavryk Network (MVRK) برای سال 2040 (در 14 سال آینده)

تا سال 2040، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت Mavryk Network احتمالاً رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ -- برسد.

ابزارهای MEXC
برای پیش‌ بینی‌ های لحظه‌ ای و تحلیل‌ های شخصی‌ تر، کاربران می‌ توانند از ابزار پیش‌ بینی قیمت MEXC و تحلیل‌ های بازار مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده کنند.
سلب مسئولیت: سناریوهای ارائه‌ شده صرفاً جنبه آموزشی و نمونه‌ محور دارند. ارزهای دیجیتال دارایی‌ هایی با نوسان بالا هستند؛ بنابراین پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌ گذاری، حتماً تحقیقات شخصی و مستقل خود را انجام دهید (DYOR).
می‌ خواهید بدانید قیمت Mavryk Network در بازه 2026–2027 به چه سطحی خواهد رسید؟ با مراجعه به صفحه پیش‌ بینی قیمت، می‌ توانید تحلیل‌ ها و برآوردهای قیمتی MVRK برای سال‌ های 2026–2027 را مشاهده کنید. برای دسترسی، روی پیش‌ بینی قیمت Mavryk Network کلیک کنید.

چگونه Mavryk Network را بخریم و سرمایه‌ گذاری کنیم؟

آماده‌ اید سرمایه‌ گذاری در Mavryk Network را آغاز کنید؟ خرید MVRK در پلتفرم MEXC سریع، آسان و مناسب برای کاربران تازه‌ کار است. پس از انجام اولین خرید، می‌توانید بلافاصله معاملات خود را آغاز کنید. برای آشنایی بیشتر، راهنمای جامع ما با عنوان نحوه خرید Mavryk Network را مطالعه کنید. در ادامه، مروری کوتاه در قالب پنج گام ساده ارائه شده تا شما را در آغاز مسیر خرید Mavryk Network (MVRK) همراهی کند.

مرحله 1

ثبت‌نام برای حساب کاربری و تکمیل احراز هویت KYC

ابتدا برای یک حساب کاربری ثبت نام کنید و KYC را در MEXC تکمیل کنید. می توانید این کار را در وب سایت رسمی MEXC یا برنامه MEXC با استفاده از شماره تلفن یا آدرس ایمیل خود انجام دهید.
مرحله 2

افزودن USDT، USDC یا USDE به کیف پول شما

USDT، USDC و USDE تسهیل‌ گر معاملات در MEXC هستند. شما می‌ توانید USDT، USDC و USDE را از طریق انتقال بانکی، OTC یا معاملات P2P خریداری کنید.
مرحله 3

به صفحه معاملات اسپات بروید

در وب سایت MEXC، روی اسپات در نوار بالا کلیک کنید و توکن های دلخواه خود را جستجو کنید.
مرحله 4

توکن‌های خود را انتخاب کنید

با بیش از -- توکن موجود، می‌ توانید به راحتی بیت‌ کوین، اتریوم و توکن‌ های پرطرفدار بخرید.
مرحله 5

خرید خود را تکمیل کنید

مقدار توکن یا معادل آن را به ارز محلی خود وارد کنید. روی خرید کلیک کنید و Mavryk Network فوراً به کیف پول شما واریز می شود.
راهنمای خرید Mavryk Network (MVRK)

با Mavryk Network چه کاری می‌ توانید انجام دهید؟

در اختیار داشتن Mavryk Network تنها به خرید و نگهداری آن محدود نمی‌ شود، بلکه فرصت‌ های گسترده‌ تری را پیش روی شما قرار می‌ دهد. می‌ توانید BTC را در صدها بازار مختلف معامله کنید، از طریق محصولات متنوع استیکینگ و حساب‌ های پس‌ انداز انعطاف‌ پذیر، پاداش‌ های غیرفعال کسب کنید یا با بهره‌ گیری از ابزارهای حرفه‌ ای معاملاتی، دارایی‌ های خود را توسعه دهید. چه سرمایه‌ گذار تازه‌ کار باشید و چه متخصص باتجربه، پلتفرم MEXC استفاده از پتانسیل کامل رمزارزها را برای شما ساده می‌ سازد. در ادامه، چهار روش اصلی برای بهره‌ برداری حداکثری از توکن‌ های بیت‌ کوین شما معرفی شده است.

  • بازار اسپات MEXC را کاوش کنید

    بازار اسپات MEXC را کاوش کنید

    بیش از 2,800 توکن را با کارمزد بسیار پایین معامله کنید.

    معاملات فیوچرز

    معاملات فیوچرز

    با اهرم معاملاتی تا 500 برابر و نقدشوندگی عمیق معامله کنید.

  • لانچ پول MEXC

    لانچ پول MEXC

    توکن‌ ها را استیک کنید و ایردراپ‌ های شگفت‌ انگیز دریافت کنید.

    پیش-بازار MEXC

    پیش-بازار MEXC

    خرید و فروش توکن‌ های جدید پیش از فهرست‌ شدن رسمی آن‌ ها.

معامله با کارمزد فوق‌ العاده پایین در MEXC

خرید Mavryk Network (MVRK) در MEXC به معنای ارزش بیشتر برای سرمایه شماست. به‌ عنوان یکی از پلتفرم‌ های کریپتو با کمترین کارمزد در بازار، MEXC به شما کمک می‌ کند از اولین معامله خود هزینه‌ ها را کاهش دهید.

کارمزد معاملات اسپات:
--
میکر
--
تیکر
کارمزد معاملات فیوچرز:
--
میکر
--
تیکر

کارمزدهای رقابتی صرافی MEXC را بررسی کنید.

علاوه بر این، می‌ توانید توکن‌ های منتخب بازار اسپات را از طریق جشنواره کارمزد صفر MEXC کاملاً بدون کارمزد معامله کنید.

Mavryk NetworkMVRK چیست

شبکه Mavryk یک بلاکچین نسل بعدی لایه 1 است که توکنیزه کردن بیش از 10 میلیارد دلار دارایی واقعی (RWA) را ممکن میسازد و توکن بومی آن $MVRK در مرکز اکوسیستم قرار دارد.

منابع Mavryk Network

برای درک عمیق‌ تر Mavryk Network، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Mavryk Network
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Mavryk Network

آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2026-01-22 22:07:29 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Mavryk Network (MVRK)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
01-20 22:09:49به روز رسانی های صنعت
طلای اسپات در کوتاه‌مدت افزایش یافت، از ۴,۷۴۰ دلار به ازای هر اونس عبور کرد و به اوج قیمت جدید رسید
01-20 13:14:57به روز رسانی های صنعت
اظهارات ترامپ در مورد تعرفه‌های اتحادیه اروپا، طلا رکورد تاریخی جدید می‌شکند، بیت‌کوین به‌طور موقت کاهش می‌یابد
01-19 16:31:41به روز رسانی های صنعت
بخش حریم خصوصی شاهد رالی زنجیره‌ای است، DUSK بیش از 120% در یک روز افزایش یافت
01-19 08:14:46به روز رسانی های صنعت
تهدیدات تعرفه‌ای اروپا و آمریکا دوباره ظاهر شد، بازار کریپتو صبح دوشنبه 'بستن فلش' داشت
01-19 07:38:00فلزات گرانبها
طلا و نقره اسپات هر دو به اوج قیمت جدید رسیدند
01-18 14:28:43به روز رسانی های صنعت
احساسات بازار کریپتو "خنثی" باقی می‌ماند و بهبودی کلی نسبت به سطوح قبلی را نشان می‌دهد

Mavryk Network اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025
رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025
آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

درباره Mavryk Network بیشتر کاوش کنید

MVRK USDT (معاملات فیوچرز)

با استفاده از اهرم روی MVRK پوزیشن لانگ (Long) یا شورت (Short) باز کنید. معاملات فیوچرز MVRK/USDT را در پلتفرم MEXC کاوش کنید و از نوسانات بازار برای کسب سود بهره‌ برداری کنید.

معامله Mavryk Network (MVRK) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Mavryk Network را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTMVRK
$0.03268
$0.03268$0.03268
+5.55%
0.00% (USDT)

ارزهای دیجیتال بیشتری برای کشف

برترین ارزهای دیجیتال به همراه داده‌ های بازار در MEXC موجود است

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
River

River

RIVER
Ethereum

Ethereum

ETH
Monero

Monero

XMR

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

Spacecoin

Spacecoin

SPACE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Immunefi

Immunefi

IMU

$0.01575
$0.01575$0.01575

+425.00%

Sentient

Sentient

SENT

$0.02283
$0.02283$0.02283

+128.30%

FIGHT

FIGHT

FIGHT

$0.02201
$0.02201$0.02201

+266.83%

Lazy Summer

Lazy Summer

SUMR

$0.01203
$0.01203$0.01203

+140.60%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

Ostrich

Ostrich

RICH

$0.00270
$0.00270$0.00270

+3,275.00%

Seeker

Seeker

SKR

$0.048549
$0.048549$0.048549

+273.39%

FIGHT

FIGHT

FIGHT

$0.02201
$0.02201$0.02201

+266.83%

Sentient

Sentient

SENT

$0.02283
$0.02283$0.02283

+128.30%

Radix

Radix

XRD

$0.003635
$0.003635$0.003635

+109.14%

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب MVRK به USD

مقدار

MVRK
MVRK
USD
USD

1 MVRK = 0.03268 USD