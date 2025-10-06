قیمت امروز Mavryk Network

قیمت لحظه‌ ای Mavryk Network (MVRK) در حال حاضر برابر با $ 0.03268 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.55% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MVRK به USD برابر با $ 0.03268 برای هر MVRK می‌ باشد.

توکن Mavryk Network در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- MVRK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MVRK در بازه‌ ای بین $ 0.03053 (حداقل) و $ 0.03443 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MVRK طی یک ساعت گذشته به میزان -1.39% و در هفت روز اخیر به میزان -28.46% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 65.45K رسیده است.

اطلاعات بازار Mavryk Network (MVRK)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 65.45K$ 65.45K $ 65.45K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 32.68M$ 32.68M $ 32.68M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی MAVRYK

