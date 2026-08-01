قیمت امروز Stargate Finance

قیمت لحظه‌ ای Stargate Finance (STG) در حال حاضر برابر با $ 0.1429 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.21% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی STG به USD برابر با $ 0.1429 برای هر STG می‌ باشد.

توکن Stargate Finance در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #147 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 94.45M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 660.95M STG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، STG در بازه‌ ای بین $ 0.1398 (حداقل) و $ 0.146 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 4.283844483496619 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.10162599944782422 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز STG طی یک ساعت گذشته به میزان -0.07% و در هفت روز اخیر به میزان +9.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 52.96K رسیده است.

اطلاعات بازار Stargate Finance (STG)

رتبه No.147 ارزش بازار $ 94.45M$ 94.45M $ 94.45M حجم (24 ساعته) $ 52.96K$ 52.96K $ 52.96K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 142.90M$ 142.90M $ 142.90M سرمایه در گردش 660.95M 660.95M 660.95M حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 نرخ گردش 66.09% سهم بازار 0.01% بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی Stargate Finance برابر است با $ 94.45M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 52.96K. عرضه در گردش STG برابر است با 660.95M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 142.90M است.