قیمت امروز Litecoin

قیمت لحظه‌ ای Litecoin (LTC) در حال حاضر برابر با $ 44.19 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.54% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LTC به USD برابر با $ 44.19 برای هر LTC می‌ باشد.

توکن Litecoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #25 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 3.42B است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 77.28M LTC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LTC در بازه‌ ای بین $ 43.39 (حداقل) و $ 44.23 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 412.96014112 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.1137399673461914 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LTC طی یک ساعت گذشته به میزان +0.02% و در هفت روز اخیر به میزان -3.52% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.44M رسیده است.

اطلاعات بازار Litecoin (LTC)

رتبه No.25 ارزش بازار $ 3.42B$ 3.42B $ 3.42B حجم (24 ساعته) $ 2.44M$ 2.44M $ 2.44M ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.71B$ 3.71B $ 3.71B سرمایه در گردش 77.28M 77.28M 77.28M حداکثر عرضه 84,000,000 84,000,000 84,000,000 عرضه کل 84,000,000 84,000,000 84,000,000 نرخ گردش 92.00% سهم بازار 0.15% تاریخ صدور 2011-11-09 00:00:00 قیمت صدور $ 4.3$ 4.3 $ 4.3 بلاک چین عمومی LTC

ارزش بازار فعلی Litecoin برابر است با $ 3.42B، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.44M. عرضه در گردش LTC برابر است با 77.28M، و عرضه کل آن 84000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.71B است.