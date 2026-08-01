قیمت امروز Bittensor

قیمت لحظه‌ ای Bittensor (TAO) در حال حاضر برابر با $ 197.47 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.30% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TAO به USD برابر با $ 197.47 برای هر TAO می‌ باشد.

توکن Bittensor در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #27 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2.18B است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 11.02M TAO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TAO در بازه‌ ای بین $ 195.71 (حداقل) و $ 201.28 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 767.6796797200545 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 30.40095531468245 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TAO طی یک ساعت گذشته به میزان -0.41% و در هفت روز اخیر به میزان -0.38% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 712.71K رسیده است.

اطلاعات بازار Bittensor (TAO)

رتبه No.27 ارزش بازار $ 2.18B$ 2.18B $ 2.18B حجم (24 ساعته) $ 712.71K$ 712.71K $ 712.71K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 4.15B$ 4.15B $ 4.15B سرمایه در گردش 11.02M 11.02M 11.02M حداکثر عرضه 21,000,000 21,000,000 21,000,000 عرضه کل 21,000,000 21,000,000 21,000,000 نرخ گردش 52.46% سهم بازار 0.13% بلاک چین عمومی TAO

ارزش بازار فعلی Bittensor برابر است با $ 2.18B، با حجم معاملات 24 ساعته $ 712.71K. عرضه در گردش TAO برابر است با 11.02M، و عرضه کل آن 21000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.15B است.