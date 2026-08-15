قیمت امروز Genius

قیمت لحظه‌ ای Genius (GENIUS) در حال حاضر برابر با $ 0.38577 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.97% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GENIUS به USD برابر با $ 0.38577 برای هر GENIUS می‌ باشد.

توکن Genius در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #146 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 129.38M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 335.38M GENIUS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GENIUS در بازه‌ ای بین $ 0.3576 (حداقل) و $ 0.39104 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.9501277877507296 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.17394524246504348 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GENIUS طی یک ساعت گذشته به میزان +0.76% و در هفت روز اخیر به میزان +12.19% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 66.58K رسیده است.

اطلاعات بازار Genius (GENIUS)

رتبه No.146 ارزش بازار $ 129.38M$ 129.38M $ 129.38M حجم (24 ساعته) $ 66.58K$ 66.58K $ 66.58K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 385.77M$ 385.77M $ 385.77M سرمایه در گردش 335.38M 335.38M 335.38M حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 953,973,324.288 953,973,324.288 953,973,324.288 نرخ گردش 33.53% بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی Genius برابر است با $ 129.38M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 66.58K. عرضه در گردش GENIUS برابر است با 335.38M، و عرضه کل آن 953973324.288 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 385.77M است.