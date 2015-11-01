قیمت امروز Ethereum Classic

قیمت لحظه‌ ای Ethereum Classic (ETC) در حال حاضر برابر با $ 6.28 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.62% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ETC به USD برابر با $ 6.28 برای هر ETC می‌ باشد.

توکن Ethereum Classic در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #53 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 986.64M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 157.11M ETC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ETC در بازه‌ ای بین $ 6.11 (حداقل) و $ 6.29 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 176.15769168 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.45244601368904114 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ETC طی یک ساعت گذشته به میزان +0.15% و در هفت روز اخیر به میزان -3.39% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 35.62K رسیده است.

اطلاعات بازار Ethereum Classic (ETC)

رتبه No.53 ارزش بازار $ 986.64M$ 986.64M $ 986.64M حجم (24 ساعته) $ 35.62K$ 35.62K $ 35.62K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.32B$ 1.32B $ 1.32B سرمایه در گردش 157.11M 157.11M 157.11M حداکثر عرضه 210,700,000 210,700,000 210,700,000 عرضه کل 210,700,000 210,700,000 210,700,000 نرخ گردش 74.56% سهم بازار 0.05% تاریخ صدور 2015-11-01 00:00:00 قیمت صدور $ 0.7523$ 0.7523 $ 0.7523 بلاک چین عمومی ETC

ارزش بازار فعلی Ethereum Classic برابر است با $ 986.64M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 35.62K. عرضه در گردش ETC برابر است با 157.11M، و عرضه کل آن 210700000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.32B است.