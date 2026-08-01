قیمت امروز Rocket Pool

قیمت لحظه‌ ای Rocket Pool (RPL) در حال حاضر برابر با $ 1.377 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.79% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RPL به USD برابر با $ 1.377 برای هر RPL می‌ باشد.

توکن Rocket Pool در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #565 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 31.03M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 22.54M RPL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RPL در بازه‌ ای بین $ 1.353 (حداقل) و $ 1.432 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 154.72887475314031591 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0911751633458 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RPL طی یک ساعت گذشته به میزان -0.87% و در هفت روز اخیر به میزان -12.02% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 66.82K رسیده است.

اطلاعات بازار Rocket Pool (RPL)

رتبه No.565 ارزش بازار $ 31.03M$ 31.03M $ 31.03M حجم (24 ساعته) $ 66.82K$ 66.82K $ 66.82K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 31.03M$ 31.03M $ 31.03M سرمایه در گردش 22.54M 22.54M 22.54M حداکثر عرضه ---- -- عرضه کل 22,535,094.65392216 22,535,094.65392216 22,535,094.65392216 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Rocket Pool برابر است با $ 31.03M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 66.82K. عرضه در گردش RPL برابر است با 22.54M، و عرضه کل آن 22535094.65392216 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 31.03M است.