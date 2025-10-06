Yooldo GamesESPORTS چیست

Yooldo is a multi-chain Web3 gaming platform, which makes it simpler to onboard as a result of a CEX-like interface but enables actual digital ownership by means of NFT and token-based assets. Supported by Consensys, Linea, and different leading partners, Yooldo's multi-game universe, fueled by the ESPORTS token. Constantly experimenting to seek out viable Web3 gaming fashions, Yooldo additionally develops complementary service offerings to complement the Web3 ecosystem. Friction-free Level 2 and bridge integrations make it doable to execute lightning-fast, cost-effective gameplay between Etherium, Linea, BNB Chain and more. Ever since 2021, the Yooldo team impressed the market with dedication and know-how, evident through various initiatives and continued deliveries. On high of greater than a decade's hackathon wins, Yooldo rewrites the GameFi playbook to Web2 and Web3 neophytes and aficionados equally.

هم اکنون Yooldo Games در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Yooldo Games خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.



به‌ علاوه، می‌ توانید:

- در دسترس بودن استیکینگ ESPORTS را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.

- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Yooldo Games را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Yooldo Games شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Yooldo Games (USD)

ارزش Yooldo Games (ESPORTS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Yooldo Games (ESPORTS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Yooldo Games را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Yooldo Games را بررسی کنید!

توکنومیکس Yooldo Games (ESPORTS)

درک، توکنومیکس Yooldo Games (ESPORTS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ESPORTS بیشتر بدانید!

نحوه خریدYooldo Games (ESPORTS)

آیا به دنبال نحوه خرید Yooldo Games هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Yooldo Games را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

ESPORTS به ارزهای محلی

استفاده از مبدل را امتحان کنید

منابع Yooldo Games

برای درک عمیق‌ تر Yooldo Games، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Yooldo Games امروز Yooldo Games (ESPORTS) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ESPORTS به واحد USD برابر است با 0.22029 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ESPORTS نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.22029 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ESPORTS نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Yooldo Games چقدر است؟ ارزش بازار ESPORTS برابر است با $ 27.83M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ESPORTS چقدر است؟ عرضه در گردش ESPORTS برابر است با 126.35M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ESPORTS چقدر بوده است؟ ESPORTS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.24206080804529653 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ESPORTS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ESPORTS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.05189790997151288 USD رسید. حجم معاملات ESPORTS چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ESPORTS برابر است با $ 71.87K USD . آیا ESPORTS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ESPORTS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ESPORTS مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Yooldo Games (ESPORTS)

