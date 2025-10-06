قیمت لحظه‌ ای Yooldo Games امروز برابر است با 0.22029 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ESPORTS به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ESPORTS را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Yooldo Games امروز برابر است با 0.22029 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ESPORTS به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ESPORTS را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Yooldo Games

Yooldo Games قیمت لحظه ای(ESPORTS)

قیمت لحظه‌ ای 1 ESPORTS به USD:

$0.22037
+1.76%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Yooldo Games (ESPORTS)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:41:39 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Yooldo Games (ESPORTS) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.20845
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.23528
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.20845
$ 0.23528
$ 0.24206080804529653
$ 0.05189790997151288
+2.41%

+1.76%

+6.41%

+6.41%

قیمت لحظه‌ ای Yooldo Games (ESPORTS) برابر است با $ 0.22029. در 24 ساعت گذشته، ESPORTS در بازه قیمتی حداقل $ 0.20845 تا حداکثر $ 0.23528 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ESPORTS برابر با $ 0.24206080804529653 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.05189790997151288 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، ESPORTS در یک ساعت گذشته +2.41%، در 24 ساعت گذشته +1.76% و در 7 روز گذشته +6.41% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Yooldo Games (ESPORTS)

No.739

$ 27.83M
$ 71.87K
$ 198.26M
126.35M
900,000,000
899,999,999.9999992
14.03%

BSC

ارزش بازار فعلی Yooldo Games برابر است با $ 27.83M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 71.87K. عرضه در گردش ESPORTS برابر است با 126.35M، و عرضه کل آن 899999999.9999992 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 198.26M است.

تاریخچه قیمت Yooldo Games (ESPORTS) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Yooldo Games برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.0038114+1.76%
30 روز$ +0.05935+36.87%
60 روز$ +0.12013+119.93%
90 روز$ +0.09684+78.44%
تغییر قیمت امروز Yooldo Games

امروز، ESPORTS تغییر $ +0.0038114 (+1.76%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Yooldo Games

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +0.05935 (+36.87%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Yooldo Games

با گسترش بازه به 60 روز، ESPORTS تغییر $ +0.12013 (+119.93%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Yooldo Games

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.09684 (+78.44%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Yooldo Games (ESPORTS) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Yooldo Games را ببینید.

Yooldo GamesESPORTS چیست

Yooldo is a multi-chain Web3 gaming platform, which makes it simpler to onboard as a result of a CEX-like interface but enables actual digital ownership by means of NFT and token-based assets. Supported by Consensys, Linea, and different leading partners, Yooldo's multi-game universe, fueled by the ESPORTS token. Constantly experimenting to seek out viable Web3 gaming fashions, Yooldo additionally develops complementary service offerings to complement the Web3 ecosystem. Friction-free Level 2 and bridge integrations make it doable to execute lightning-fast, cost-effective gameplay between Etherium, Linea, BNB Chain and more. Ever since 2021, the Yooldo team impressed the market with dedication and know-how, evident through various initiatives and continued deliveries. On high of greater than a decade's hackathon wins, Yooldo rewrites the GameFi playbook to Web2 and Web3 neophytes and aficionados equally.

هم اکنون Yooldo Games در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Yooldo Games خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ ESPORTS را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Yooldo Games را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Yooldo Games شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Yooldo Games (USD)

ارزش Yooldo Games (ESPORTS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Yooldo Games (ESPORTS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Yooldo Games را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Yooldo Games را بررسی کنید!

توکنومیکس Yooldo Games (ESPORTS)

درک، توکنومیکس Yooldo Games (ESPORTS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ESPORTS بیشتر بدانید!

نحوه خریدYooldo Games (ESPORTS)

آیا به دنبال نحوه خرید Yooldo Games هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Yooldo Games را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

ESPORTS به ارزهای محلی

1 Yooldo Games(ESPORTS) به VND
منابع Yooldo Games

برای درک عمیق‌ تر Yooldo Games، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Yooldo Games
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Yooldo Games

امروز Yooldo Games (ESPORTS) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای ESPORTS به واحد USD برابر است با 0.22029 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی ESPORTS نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی ESPORTS نسبت به USD برابر است با $ 0.22029. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Yooldo Games چقدر است؟
ارزش بازار ESPORTS برابر است با $ 27.83M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش ESPORTS چقدر است؟
عرضه در گردش ESPORTS برابر است با 126.35M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت ESPORTS چقدر بوده است؟
ESPORTS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.24206080804529653 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت ESPORTS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
ESPORTS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.05189790997151288 USD رسید.
حجم معاملات ESPORTS چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ESPORTS برابر است با $ 71.87K USD.
آیا ESPORTS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد ESPORTS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ESPORTS مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Yooldo Games (ESPORTS)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

