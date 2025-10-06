VelvetVELVET چیست

Velvet یک سیستم‌عامل DeFAI است که تحقیق، معامله و مدیریت پورتفولیو روی زنجیره را ساده‌سازی می‌کند. اپلیکیشن Velvet روی شبکه‌های BNB Chain، Base، سولانا، اتریوم و Sonic فعال است و بیش از 100,000 کاربر در آن به معامله و اجرای استراتژی‌های دیفای مشغول‌اند. این اپ یک هوش مصنوعی همیار چندعاملی (Multi-Agent AI Co-Pilot) دارد که با استفاده از زبان طبیعی به کاربران در کشف، تحلیل و اجرای فرصت‌های جدید کمک می‌کند. زیرساخت Velvet همچنین به دیگران امکان می‌دهد استراتژی‌های توکنیزه‌شده دیفای ایجاد کرده و از طریق رابط کاربری یا API مدیریت کنند؛ تاکنون بیش از 10,000 خزانه (Vault) توسط اینفلوئنسرها، تریدرها و صندوق‌های پوشش ریسک ارز دیجیتال ایجاد شده است.

هم اکنون Velvet در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Velvet خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.



به‌ علاوه، می‌ توانید:

- در دسترس بودن استیکینگ VELVET را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.

- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Velvet را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Velvet شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Velvet (USD)

ارزش Velvet (VELVET) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Velvet (VELVET) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Velvet را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Velvet را بررسی کنید!

توکنومیکس Velvet (VELVET)

درک، توکنومیکس Velvet (VELVET) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده VELVET بیشتر بدانید!

نحوه خریدVelvet (VELVET)

آیا به دنبال نحوه خرید Velvet هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Velvet را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

VELVET به ارزهای محلی

استفاده از مبدل را امتحان کنید

منابع Velvet

برای درک عمیق‌ تر Velvet، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Velvet امروز Velvet (VELVET) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای VELVET به واحد USD برابر است با 0.204 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی VELVET نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.204 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی VELVET نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Velvet چقدر است؟ ارزش بازار VELVET برابر است با $ 18.59M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش VELVET چقدر است؟ عرضه در گردش VELVET برابر است با 91.10M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت VELVET چقدر بوده است؟ VELVET به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.31715699544548037 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت VELVET در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ VELVET به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.032064654757022706 USD رسید. حجم معاملات VELVET چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای VELVET برابر است با $ 118.19K USD . آیا VELVET در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد VELVET در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت VELVET مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Velvet (VELVET)

