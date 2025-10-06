قیمت لحظه‌ ای Velvet امروز برابر است با 0.204 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت VELVET به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت VELVET را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Velvet امروز برابر است با 0.204 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت VELVET به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت VELVET را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره VELVET

اطلاعات قیمت VELVET

وایت‌ پیپر VELVET

وب‌سایت رسمی VELVET

توکنومیکس VELVET

پیش‌بینی قیمت VELVET

تاریخچه VELVET

راهنمای خرید VELVET

مبدل VELVET به ارز فیات

اسپات VELVET

فیوچرز USDT-M VELVET

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Velvet

Velvet قیمت لحظه ای(VELVET)

قیمت لحظه‌ ای 1 VELVET به USD:

$0.2047
$0.2047$0.2047
-5.81%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Velvet (VELVET)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:22:58 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Velvet (VELVET) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.20322
$ 0.20322$ 0.20322
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.219
$ 0.219$ 0.219
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.20322
$ 0.20322$ 0.20322

$ 0.219
$ 0.219$ 0.219

$ 0.31715699544548037
$ 0.31715699544548037$ 0.31715699544548037

$ 0.032064654757022706
$ 0.032064654757022706$ 0.032064654757022706

-0.25%

-5.81%

+5.54%

+5.54%

قیمت لحظه‌ ای Velvet (VELVET) برابر است با $ 0.204. در 24 ساعت گذشته، VELVET در بازه قیمتی حداقل $ 0.20322 تا حداکثر $ 0.219 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته VELVET برابر با $ 0.31715699544548037 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.032064654757022706 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، VELVET در یک ساعت گذشته -0.25%، در 24 ساعت گذشته -5.81% و در 7 روز گذشته +5.54% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Velvet (VELVET)

No.900

$ 18.59M
$ 18.59M$ 18.59M

$ 118.19K
$ 118.19K$ 118.19K

$ 204.00M
$ 204.00M$ 204.00M

91.10M
91.10M 91.10M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

9.11%

BSC

ارزش بازار فعلی Velvet برابر است با $ 18.59M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 118.19K. عرضه در گردش VELVET برابر است با 91.10M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 204.00M است.

تاریخچه قیمت Velvet (VELVET) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Velvet برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0126267-5.81%
30 روز$ +0.02157+11.82%
60 روز$ +0.14188+228.39%
90 روز$ +0.15321+301.65%
تغییر قیمت امروز Velvet

امروز، VELVET تغییر $ -0.0126267 (-5.81%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Velvet

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +0.02157 (+11.82%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Velvet

با گسترش بازه به 60 روز، VELVET تغییر $ +0.14188 (+228.39%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Velvet

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.15321 (+301.65%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Velvet (VELVET) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Velvet را ببینید.

VelvetVELVET چیست

Velvet یک سیستم‌عامل DeFAI است که تحقیق، معامله و مدیریت پورتفولیو روی زنجیره را ساده‌سازی می‌کند. اپلیکیشن Velvet روی شبکه‌های BNB Chain، Base، سولانا، اتریوم و Sonic فعال است و بیش از 100,000 کاربر در آن به معامله و اجرای استراتژی‌های دیفای مشغول‌اند. این اپ یک هوش مصنوعی همیار چندعاملی (Multi-Agent AI Co-Pilot) دارد که با استفاده از زبان طبیعی به کاربران در کشف، تحلیل و اجرای فرصت‌های جدید کمک می‌کند. زیرساخت Velvet همچنین به دیگران امکان می‌دهد استراتژی‌های توکنیزه‌شده دیفای ایجاد کرده و از طریق رابط کاربری یا API مدیریت کنند؛ تاکنون بیش از 10,000 خزانه (Vault) توسط اینفلوئنسرها، تریدرها و صندوق‌های پوشش ریسک ارز دیجیتال ایجاد شده است.

هم اکنون Velvet در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Velvet خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ VELVET را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Velvet را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Velvet شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Velvet (USD)

ارزش Velvet (VELVET) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Velvet (VELVET) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Velvet را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Velvet را بررسی کنید!

توکنومیکس Velvet (VELVET)

درک، توکنومیکس Velvet (VELVET) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده VELVET بیشتر بدانید!

نحوه خریدVelvet (VELVET)

آیا به دنبال نحوه خرید Velvet هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Velvet را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

VELVET به ارزهای محلی

1 Velvet(VELVET) به VND
5,368.26
1 Velvet(VELVET) به AUD
A$0.31008
1 Velvet(VELVET) به GBP
0.15096
1 Velvet(VELVET) به EUR
0.1734
1 Velvet(VELVET) به USD
$0.204
1 Velvet(VELVET) به MYR
RM0.8568
1 Velvet(VELVET) به TRY
8.55984
1 Velvet(VELVET) به JPY
¥31.008
1 Velvet(VELVET) به ARS
ARS$292.26264
1 Velvet(VELVET) به RUB
16.16292
1 Velvet(VELVET) به INR
17.99688
1 Velvet(VELVET) به IDR
Rp3,399.99864
1 Velvet(VELVET) به PHP
12.05844
1 Velvet(VELVET) به EGP
￡E.9.67776
1 Velvet(VELVET) به BRL
R$1.09548
1 Velvet(VELVET) به CAD
C$0.28356
1 Velvet(VELVET) به BDT
24.96552
1 Velvet(VELVET) به NGN
297.37488
1 Velvet(VELVET) به COP
$784.6146
1 Velvet(VELVET) به ZAR
R.3.51084
1 Velvet(VELVET) به UAH
8.59248
1 Velvet(VELVET) به TZS
T.Sh.503.70252
1 Velvet(VELVET) به VES
Bs43.452
1 Velvet(VELVET) به CLP
$191.76
1 Velvet(VELVET) به PKR
Rs57.59328
1 Velvet(VELVET) به KZT
109.73568
1 Velvet(VELVET) به THB
฿6.6504
1 Velvet(VELVET) به TWD
NT$6.24852
1 Velvet(VELVET) به AED
د.إ0.74868
1 Velvet(VELVET) به CHF
Fr0.16116
1 Velvet(VELVET) به HKD
HK$1.58304
1 Velvet(VELVET) به AMD
֏78.39924
1 Velvet(VELVET) به MAD
.د.م1.88088
1 Velvet(VELVET) به MXN
$3.75156
1 Velvet(VELVET) به SAR
ريال0.765
1 Velvet(VELVET) به ETB
Br30.89784
1 Velvet(VELVET) به KES
KSh26.37312
1 Velvet(VELVET) به JOD
د.أ0.144636
1 Velvet(VELVET) به PLN
0.74052
1 Velvet(VELVET) به RON
лв0.88944
1 Velvet(VELVET) به SEK
kr1.90944
1 Velvet(VELVET) به BGN
лв0.34068
1 Velvet(VELVET) به HUF
Ft68.02176
1 Velvet(VELVET) به CZK
4.2534
1 Velvet(VELVET) به KWD
د.ك0.062424
1 Velvet(VELVET) به ILS
0.663
1 Velvet(VELVET) به BOB
Bs1.41168
1 Velvet(VELVET) به AZN
0.3468
1 Velvet(VELVET) به TJS
SM1.887
1 Velvet(VELVET) به GEL
0.55488
1 Velvet(VELVET) به AOA
Kz186.64164
1 Velvet(VELVET) به BHD
.د.ب0.076704
1 Velvet(VELVET) به BMD
$0.204
1 Velvet(VELVET) به DKK
kr1.3056
1 Velvet(VELVET) به HNL
L5.3754
1 Velvet(VELVET) به MUR
9.27792
1 Velvet(VELVET) به NAD
$3.51288
1 Velvet(VELVET) به NOK
kr2.03388
1 Velvet(VELVET) به NZD
$0.35292
1 Velvet(VELVET) به PAB
B/.0.204
1 Velvet(VELVET) به PGK
K0.8568
1 Velvet(VELVET) به QAR
ر.ق0.74256
1 Velvet(VELVET) به RSD
дин.20.51016
1 Velvet(VELVET) به UZS
soʻm2,487.80448
1 Velvet(VELVET) به ALL
L16.9626
1 Velvet(VELVET) به ANG
ƒ0.36516
1 Velvet(VELVET) به AWG
ƒ0.3672
1 Velvet(VELVET) به BBD
$0.408
1 Velvet(VELVET) به BAM
KM0.34272
1 Velvet(VELVET) به BIF
Fr607.104
1 Velvet(VELVET) به BND
$0.26316
1 Velvet(VELVET) به BSD
$0.204
1 Velvet(VELVET) به JMD
$32.7114
1 Velvet(VELVET) به KHR
822.579
1 Velvet(VELVET) به KMF
Fr86.292
1 Velvet(VELVET) به LAK
4,434.78252
1 Velvet(VELVET) به LKR
රු62.06088
1 Velvet(VELVET) به MDL
L3.45576
1 Velvet(VELVET) به MGA
Ar914.7972
1 Velvet(VELVET) به MOP
P1.632
1 Velvet(VELVET) به MVR
3.1212
1 Velvet(VELVET) به MWK
MK354.16644
1 Velvet(VELVET) به MZN
MT13.03764
1 Velvet(VELVET) به NPR
रु28.80072
1 Velvet(VELVET) به PYG
1,446.768
1 Velvet(VELVET) به RWF
Fr296.004
1 Velvet(VELVET) به SBD
$1.67892
1 Velvet(VELVET) به SCR
2.78868
1 Velvet(VELVET) به SRD
$8.13756
1 Velvet(VELVET) به SVC
$1.785
1 Velvet(VELVET) به SZL
L3.51288
1 Velvet(VELVET) به TMT
m0.71604
1 Velvet(VELVET) به TND
د.ت0.595272
1 Velvet(VELVET) به TTD
$1.38516
1 Velvet(VELVET) به UGX
Sh710.736
1 Velvet(VELVET) به XAF
Fr114.648
1 Velvet(VELVET) به XCD
$0.5508
1 Velvet(VELVET) به XOF
Fr114.648
1 Velvet(VELVET) به XPF
Fr20.808
1 Velvet(VELVET) به BWP
P2.7234
1 Velvet(VELVET) به BZD
$0.41004
1 Velvet(VELVET) به CVE
$19.36164
1 Velvet(VELVET) به DJF
Fr36.108
1 Velvet(VELVET) به DOP
$13.0662
1 Velvet(VELVET) به DZD
د.ج26.52408
1 Velvet(VELVET) به FJD
$0.46104
1 Velvet(VELVET) به GNF
Fr1,773.78
1 Velvet(VELVET) به GTQ
Q1.56264
1 Velvet(VELVET) به GYD
$42.71352
1 Velvet(VELVET) به ISK
kr24.888

منابع Velvet

برای درک عمیق‌ تر Velvet، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Velvet
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Velvet

امروز Velvet (VELVET) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای VELVET به واحد USD برابر است با 0.204 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی VELVET نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی VELVET نسبت به USD برابر است با $ 0.204. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Velvet چقدر است؟
ارزش بازار VELVET برابر است با $ 18.59M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش VELVET چقدر است؟
عرضه در گردش VELVET برابر است با 91.10M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت VELVET چقدر بوده است؟
VELVET به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.31715699544548037 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت VELVET در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
VELVET به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.032064654757022706 USD رسید.
حجم معاملات VELVET چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای VELVET برابر است با $ 118.19K USD.
آیا VELVET در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد VELVET در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت VELVET مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:22:58 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Velvet (VELVET)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب VELVET به USD

مقدار

VELVET
VELVET
USD
USD

1 VELVET = 0.204 USD

معامله VELVET

/USDCVELVET
$0.20485
$0.20485$0.20485
-5.18%
/USDTVELVET
$0.2047
$0.2047$0.2047
-5.77%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,997.90
$113,997.90$113,997.90

-0.84%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,117.10
$4,117.10$4,117.10

-1.33%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05391
$0.05391$0.05391

-3.23%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.34
$200.34$200.34

+0.11%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.1430
$4.1430$4.1430

-20.11%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,117.10
$4,117.10$4,117.10

-1.33%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,997.90
$113,997.90$113,997.90

-0.84%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.34
$200.34$200.34

+0.11%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6295
$2.6295$2.6295

-1.19%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,136.74
$1,136.74$1,136.74

-0.60%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001206
$0.001206$0.001206

+101.00%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01753
$0.01753$0.01753

+75.30%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001764
$0.0000000000000001764$0.0000000000000001764

+1,518.34%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1556
$0.1556$0.1556

+211.20%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000292
$0.0000000000292$0.0000000000292

+186.27%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04280
$0.04280$0.04280

+114.00%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01753
$0.01753$0.01753

+75.30%