قیمت امروز Rainbow

قیمت لحظه‌ ای Rainbow (RNBW) در حال حاضر برابر با $ 0.01354 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.07% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RNBW به USD برابر با $ 0.01354 برای هر RNBW می‌ باشد.

توکن Rainbow در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1444 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2.84M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 210.00M RNBW می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RNBW در بازه‌ ای بین $ 0.0135 (حداقل) و $ 0.01371 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.11209897198741755 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01083167288707386 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RNBW طی یک ساعت گذشته به میزان +0.22% و در هفت روز اخیر به میزان -7.46% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 53.40K رسیده است.

اطلاعات بازار Rainbow (RNBW)

رتبه No.1444 ارزش بازار $ 2.84M$ 2.84M $ 2.84M حجم (24 ساعته) $ 53.40K$ 53.40K $ 53.40K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 13.54M$ 13.54M $ 13.54M سرمایه در گردش 210.00M 210.00M 210.00M حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 نرخ گردش 21.00% بلاک چین عمومی BASE

ارزش بازار فعلی Rainbow برابر است با $ 2.84M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 53.40K. عرضه در گردش RNBW برابر است با 210.00M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 13.54M است.