قیمت امروز Zest Protocol

قیمت لحظه‌ ای Zest Protocol (ZEST) در حال حاضر برابر با $ 0.14667 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.27% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ZEST به USD برابر با $ 0.14667 برای هر ZEST می‌ باشد.

توکن Zest Protocol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #478 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 21.41M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 146.00M ZEST می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ZEST در بازه‌ ای بین $ 0.14654 (حداقل) و $ 0.15221 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.34848992379711663 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.05994971820123921 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ZEST طی یک ساعت گذشته به میزان -0.03% و در هفت روز اخیر به میزان -18.16% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 74.63K رسیده است.

اطلاعات بازار Zest Protocol (ZEST)

رتبه No.478 ارزش بازار $ 21.41M$ 21.41M $ 21.41M حجم (24 ساعته) $ 74.63K$ 74.63K $ 74.63K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 146.67M$ 146.67M $ 146.67M سرمایه در گردش 146.00M 146.00M 146.00M حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 نرخ گردش 14.60% بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی Zest Protocol برابر است با $ 21.41M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 74.63K. عرضه در گردش ZEST برابر است با 146.00M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 146.67M است.