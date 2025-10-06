قیمت لحظه‌ ای Hyperion امروز برابر است با 0.4178 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت RION به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت RION را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Hyperion امروز برابر است با 0.4178 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت RION به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت RION را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

Hyperion قیمت لحظه ای(RION)

نمودار قیمت لحظه ای Hyperion (RION)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:17:03 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Hyperion (RION) به واحد USD

قیمت لحظه‌ ای Hyperion (RION) برابر است با $ 0.4178. در 24 ساعت گذشته، RION در بازه قیمتی حداقل $ 0.415 تا حداکثر $ 0.4429 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته RION برابر با $ 1.2065187860831725 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.02813140542022481 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، RION در یک ساعت گذشته -0.15%، در 24 ساعت گذشته -0.59% و در 7 روز گذشته +5.26% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Hyperion (RION)

No.1254

$ 7.94M
$ 7.94M$ 7.94M

$ 60.24K
$ 60.24K$ 60.24K

$ 41.78M
$ 41.78M$ 41.78M

19.00M
19.00M 19.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

19.00%

BSC

ارزش بازار فعلی Hyperion برابر است با $ 7.94M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 60.24K. عرضه در گردش RION برابر است با 19.00M، و عرضه کل آن 100000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 41.78M است.

تاریخچه قیمت Hyperion (RION) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Hyperion برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00248-0.59%
30 روز$ +0.0333+8.66%
60 روز$ +0.0236+5.98%
90 روز$ -0.1841-30.59%
تغییر قیمت امروز Hyperion

امروز، RION تغییر $ -0.00248 (-0.59%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Hyperion

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +0.0333 (+8.66%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Hyperion

با گسترش بازه به 60 روز، RION تغییر $ +0.0236 (+5.98%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Hyperion

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.1841 (-30.59%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Hyperion (RION) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Hyperion را ببینید.

HyperionRION چیست

Hyperion یک پلتفرم با عملکرد بالا است که توسط موتور اجرای موازی Aptos پشتیبانی می‌ شود. این پلتفرم با ترکیب تجمیع سواپ‌ ها، بازارسازی (CLMM و DLMM که به‌ زودی عرضه می‌شود) و استراتژی‌ های خزانه‌داری (Vault)، یک تجربه‌ ی یکپارچه و درون‌ زنجیره‌ ای ارائه می‌ دهد. Hyperion در حال ساخت لایه‌ی واحد نقدینگی و معاملات بر بستر Aptos است.

هم اکنون Hyperion در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Hyperion خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ RION را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Hyperion را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Hyperion شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Hyperion (USD)

ارزش Hyperion (RION) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Hyperion (RION) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Hyperion را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Hyperion را بررسی کنید!

توکنومیکس Hyperion (RION)

درک، توکنومیکس Hyperion (RION) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده RION بیشتر بدانید!

نحوه خریدHyperion (RION)

آیا به دنبال نحوه خرید Hyperion هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Hyperion را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

منابع Hyperion

برای درک عمیق‌ تر Hyperion، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Hyperion
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Hyperion

امروز Hyperion (RION) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای RION به واحد USD برابر است با 0.4178 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی RION نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی RION نسبت به USD برابر است با $ 0.4178. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Hyperion چقدر است؟
ارزش بازار RION برابر است با $ 7.94M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش RION چقدر است؟
عرضه در گردش RION برابر است با 19.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت RION چقدر بوده است؟
RION به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.2065187860831725 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت RION در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
RION به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.02813140542022481 USD رسید.
حجم معاملات RION چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای RION برابر است با $ 60.24K USD.
آیا RION در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد RION در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت RION مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Hyperion (RION)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

