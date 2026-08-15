قیمت امروز CKUSDT

قیمت لحظه‌ ای CKUSDT (CKUSDT) در حال حاضر برابر با $ 1.0002 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CKUSDT به USD برابر با $ 1.0002 برای هر CKUSDT می‌ باشد.

توکن CKUSDT در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- CKUSDT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CKUSDT در بازه‌ ای بین $ 0.9998 (حداقل) و $ 1.0003 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CKUSDT طی یک ساعت گذشته به میزان +0.03% و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 54.64K رسیده است.

اطلاعات بازار CKUSDT (CKUSDT)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 54.64K$ 54.64K $ 54.64K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل ---- -- بلاک چین عمومی CKUSDT

ارزش بازار فعلی CKUSDT برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 54.64K. عرضه در گردش CKUSDT برابر است با --، و عرضه کل آن -- می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن -- است.