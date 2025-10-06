قیمت لحظه‌ ای AdEx امروز برابر است با 0.1214 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ADX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ADX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای AdEx امروز برابر است با 0.1214 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ADX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ADX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

$0.1214
$0.1214
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:52:07 (UTC+8)

اطلاعات قیمت AdEx (ADX) به واحد USD

$ 0.1015
$ 0.1015
$ 0.1251
$ 0.1251
$ 0.1015
$ 0.1015

$ 0.1251
$ 0.1251

$ 3.708280086517334
$ 3.708280086517334

$ 0.034879632974
$ 0.034879632974

-0.50%

+2.27%

+24.89%

+24.89%

قیمت لحظه‌ ای AdEx (ADX) برابر است با $ 0.1214. در 24 ساعت گذشته، ADX در بازه قیمتی حداقل $ 0.1015 تا حداکثر $ 0.1251 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ADX برابر با $ 3.708280086517334 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.034879632974 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، ADX در یک ساعت گذشته -0.50%، در 24 ساعت گذشته +2.27% و در 7 روز گذشته +24.89% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار AdEx (ADX)

$ 17.96M
$ 17.96M

$ 17.00K
$ 17.00K

$ 18.21M
$ 18.21M

147.90M
147.90M

150,000,000
150,000,000

150,000,000
150,000,000

98.60%

ETH

ارزش بازار فعلی AdEx برابر است با $ 17.96M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 17.00K. عرضه در گردش ADX برابر است با 147.90M، و عرضه کل آن 150000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 18.21M است.

تاریخچه قیمت AdEx (ADX) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت AdEx برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.002695+2.27%
30 روز$ +0.0135+12.51%
60 روز$ -0.0179-12.85%
90 روز$ +0.0614+102.33%
تغییر قیمت امروز AdEx

امروز، ADX تغییر $ +0.002695 (+2.27%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه AdEx

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +0.0135 (+12.51%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه AdEx

با گسترش بازه به 60 روز، ADX تغییر $ -0.0179 (-12.85%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه AdEx

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.0614 (+102.33%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت AdEx (ADX) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت AdEx را ببینید.

AdExADX چیست

AURA دستیار هوش مصنوعی شخصی شماست که ماندن در صدر دنیای Web3 را آسان‌ تر از همیشه می‌ کند. این ابزار به طور مداوم بازار را زیر نظر دارد، فرصت‌ ها را پیشنهاد می‌ دهد و بر اساس فعالیت درون زنجیره ای و پروفایل ریسک شما اقدامات لازم را به‌ صورت خودکار انجام می‌ دهد. چه در حال جستجوی بهترین پروتکل‌ های وام‌ دهی باشید، چه به دنبال دریافت ایردراپ، مینت کردن NFT، یا بهینه‌ سازی سود در دیفای — AURA همه کارهای سخت را برایتان انجام می‌ دهد. چارچوب عامل هوش مصنوعی AURA همچنین می‌ تواند استراتژی‌ های شخصی‌ سازی‌ شده و خودکار سازی را در اپلیکیشن‌ ها و کیف‌ پول‌ های Web3 ارائه دهد تا تجربه‌ ی کاربری شما را بیش از پیش ارتقا دهد.

هم اکنون AdEx در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های AdEx خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ ADX را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره AdEx را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید AdEx شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت AdEx (USD)

ارزش AdEx (ADX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از AdEx (ADX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت AdEx را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت AdEx را بررسی کنید!

توکنومیکس AdEx (ADX)

درک، توکنومیکس AdEx (ADX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ADX بیشتر بدانید!

نحوه خریدAdEx (ADX)

آیا به دنبال نحوه خرید AdEx هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی AdEx را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

ADX به ارزهای محلی

1 AdEx(ADX) به VND
3,194.641
1 AdEx(ADX) به AUD
A$0.184528
1 AdEx(ADX) به GBP
0.089836
1 AdEx(ADX) به EUR
0.10319
1 AdEx(ADX) به USD
$0.1214
1 AdEx(ADX) به MYR
RM0.50988
1 AdEx(ADX) به TRY
5.093944
1 AdEx(ADX) به JPY
¥18.4528
1 AdEx(ADX) به ARS
ARS$173.924924
1 AdEx(ADX) به RUB
9.619736
1 AdEx(ADX) به INR
10.709908
1 AdEx(ADX) به IDR
Rp2,023.332524
1 AdEx(ADX) به PHP
7.179596
1 AdEx(ADX) به EGP
￡E.5.759216
1 AdEx(ADX) به BRL
R$0.651918
1 AdEx(ADX) به CAD
C$0.168746
1 AdEx(ADX) به BDT
14.856932
1 AdEx(ADX) به NGN
176.967208
1 AdEx(ADX) به COP
$466.92261
1 AdEx(ADX) به ZAR
R.2.090508
1 AdEx(ADX) به UAH
5.113368
1 AdEx(ADX) به TZS
T.Sh.299.752382
1 AdEx(ADX) به VES
Bs25.8582
1 AdEx(ADX) به CLP
$114.116
1 AdEx(ADX) به PKR
Rs34.273648
1 AdEx(ADX) به KZT
65.303488
1 AdEx(ADX) به THB
฿3.960068
1 AdEx(ADX) به TWD
NT$3.72091
1 AdEx(ADX) به AED
د.إ0.445538
1 AdEx(ADX) به CHF
Fr0.095906
1 AdEx(ADX) به HKD
HK$0.942064
1 AdEx(ADX) به AMD
֏46.655234
1 AdEx(ADX) به MAD
.د.م1.119308
1 AdEx(ADX) به MXN
$2.232546
1 AdEx(ADX) به SAR
ريال0.45525
1 AdEx(ADX) به ETB
Br18.387244
1 AdEx(ADX) به KES
KSh15.694592
1 AdEx(ADX) به JOD
د.أ0.0860726
1 AdEx(ADX) به PLN
0.440682
1 AdEx(ADX) به RON
лв0.529304
1 AdEx(ADX) به SEK
kr1.136304
1 AdEx(ADX) به BGN
лв0.202738
1 AdEx(ADX) به HUF
Ft40.466262
1 AdEx(ADX) به CZK
2.532404
1 AdEx(ADX) به KWD
د.ك0.0371484
1 AdEx(ADX) به ILS
0.39455
1 AdEx(ADX) به BOB
Bs0.840088
1 AdEx(ADX) به AZN
0.20638
1 AdEx(ADX) به TJS
SM1.12295
1 AdEx(ADX) به GEL
0.330208
1 AdEx(ADX) به AOA
Kz111.070074
1 AdEx(ADX) به BHD
.د.ب0.0456464
1 AdEx(ADX) به BMD
$0.1214
1 AdEx(ADX) به DKK
kr0.77696
1 AdEx(ADX) به HNL
L3.19889
1 AdEx(ADX) به MUR
5.521272
1 AdEx(ADX) به NAD
$2.090508
1 AdEx(ADX) به NOK
kr1.211572
1 AdEx(ADX) به NZD
$0.210022
1 AdEx(ADX) به PAB
B/.0.1214
1 AdEx(ADX) به PGK
K0.50988
1 AdEx(ADX) به QAR
ر.ق0.441896
1 AdEx(ADX) به RSD
дин.12.207984
1 AdEx(ADX) به UZS
soʻm1,480.487568
1 AdEx(ADX) به ALL
L10.09441
1 AdEx(ADX) به ANG
ƒ0.217306
1 AdEx(ADX) به AWG
ƒ0.21852
1 AdEx(ADX) به BBD
$0.2428
1 AdEx(ADX) به BAM
KM0.203952
1 AdEx(ADX) به BIF
Fr361.2864
1 AdEx(ADX) به BND
$0.156606
1 AdEx(ADX) به BSD
$0.1214
1 AdEx(ADX) به JMD
$19.46649
1 AdEx(ADX) به KHR
489.51515
1 AdEx(ADX) به KMF
Fr51.3522
1 AdEx(ADX) به LAK
2,639.130382
1 AdEx(ADX) به LKR
රු36.932308
1 AdEx(ADX) به MDL
L2.056516
1 AdEx(ADX) به MGA
Ar544.39402
1 AdEx(ADX) به MOP
P0.9712
1 AdEx(ADX) به MVR
1.85742
1 AdEx(ADX) به MWK
MK210.763754
1 AdEx(ADX) به MZN
MT7.758674
1 AdEx(ADX) به NPR
रु17.139252
1 AdEx(ADX) به PYG
860.9688
1 AdEx(ADX) به RWF
Fr176.1514
1 AdEx(ADX) به SBD
$0.999122
1 AdEx(ADX) به SCR
1.659538
1 AdEx(ADX) به SRD
$4.842646
1 AdEx(ADX) به SVC
$1.06225
1 AdEx(ADX) به SZL
L2.090508
1 AdEx(ADX) به TMT
m0.426114
1 AdEx(ADX) به TND
د.ت0.3542452
1 AdEx(ADX) به TTD
$0.824306
1 AdEx(ADX) به UGX
Sh422.9576
1 AdEx(ADX) به XAF
Fr68.2268
1 AdEx(ADX) به XCD
$0.32778
1 AdEx(ADX) به XOF
Fr68.2268
1 AdEx(ADX) به XPF
Fr12.3828
1 AdEx(ADX) به BWP
P1.62069
1 AdEx(ADX) به BZD
$0.244014
1 AdEx(ADX) به CVE
$11.522074
1 AdEx(ADX) به DJF
Fr21.4878
1 AdEx(ADX) به DOP
$7.77567
1 AdEx(ADX) به DZD
د.ج15.784428
1 AdEx(ADX) به FJD
$0.274364
1 AdEx(ADX) به GNF
Fr1,055.573
1 AdEx(ADX) به GTQ
Q0.929924
1 AdEx(ADX) به GYD
$25.418732
1 AdEx(ADX) به ISK
kr14.8108

منابع AdEx

برای درک عمیق‌ تر AdEx، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی AdEx
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره AdEx

امروز AdEx (ADX) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای ADX به واحد USD برابر است با 0.1214 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی ADX نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی ADX نسبت به USD برابر است با $ 0.1214. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار AdEx چقدر است؟
ارزش بازار ADX برابر است با $ 17.96M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش ADX چقدر است؟
عرضه در گردش ADX برابر است با 147.90M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت ADX چقدر بوده است؟
ADX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 3.708280086517334 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت ADX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
ADX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.034879632974 USD رسید.
حجم معاملات ADX چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ADX برابر است با $ 17.00K USD.
آیا ADX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد ADX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ADX مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:52:07 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به AdEx (ADX)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

