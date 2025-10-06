AdExADX چیست

AURA دستیار هوش مصنوعی شخصی شماست که ماندن در صدر دنیای Web3 را آسان‌ تر از همیشه می‌ کند. این ابزار به طور مداوم بازار را زیر نظر دارد، فرصت‌ ها را پیشنهاد می‌ دهد و بر اساس فعالیت درون زنجیره ای و پروفایل ریسک شما اقدامات لازم را به‌ صورت خودکار انجام می‌ دهد. چه در حال جستجوی بهترین پروتکل‌ های وام‌ دهی باشید، چه به دنبال دریافت ایردراپ، مینت کردن NFT، یا بهینه‌ سازی سود در دیفای — AURA همه کارهای سخت را برایتان انجام می‌ دهد. چارچوب عامل هوش مصنوعی AURA همچنین می‌ تواند استراتژی‌ های شخصی‌ سازی‌ شده و خودکار سازی را در اپلیکیشن‌ ها و کیف‌ پول‌ های Web3 ارائه دهد تا تجربه‌ ی کاربری شما را بیش از پیش ارتقا دهد. AURA دستیار هوش مصنوعی شخصی شماست که ماندن در صدر دنیای Web3 را آسان‌ تر از همیشه می‌ کند. این ابزار به طور مداوم بازار را زیر نظر دارد، فرصت‌ ها را پیشنهاد می‌ دهد و بر اساس فعالیت درون زنجیره ای و پروفایل ریسک شما اقدامات لازم را به‌ صورت خودکار انجام می‌ دهد. چه در حال جستجوی بهترین پروتکل‌ های وام‌ دهی باشید، چه به دنبال دریافت ایردراپ، مینت کردن NFT، یا بهینه‌ سازی سود در دیفای — AURA همه کارهای سخت را برایتان انجام می‌ دهد. چارچوب عامل هوش مصنوعی AURA همچنین می‌ تواند استراتژی‌ های شخصی‌ سازی‌ شده و خودکار سازی را در اپلیکیشن‌ ها و کیف‌ پول‌ های Web3 ارائه دهد تا تجربه‌ ی کاربری شما را بیش از پیش ارتقا دهد.

هم اکنون AdEx در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های AdEx خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.



به‌ علاوه، می‌ توانید:

- در دسترس بودن استیکینگ ADX را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.

- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره AdEx را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید AdEx شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت AdEx (USD)

ارزش AdEx (ADX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از AdEx (ADX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت AdEx را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت AdEx را بررسی کنید!

توکنومیکس AdEx (ADX)

درک، توکنومیکس AdEx (ADX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ADX بیشتر بدانید!

نحوه خریدAdEx (ADX)

آیا به دنبال نحوه خرید AdEx هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی AdEx را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

ADX به ارزهای محلی

استفاده از مبدل را امتحان کنید

منابع AdEx

برای درک عمیق‌ تر AdEx، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره AdEx امروز AdEx (ADX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ADX به واحد USD برابر است با 0.1214 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ADX نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.1214 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ADX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار AdEx چقدر است؟ ارزش بازار ADX برابر است با $ 17.96M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ADX چقدر است؟ عرضه در گردش ADX برابر است با 147.90M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ADX چقدر بوده است؟ ADX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 3.708280086517334 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ADX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ADX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.034879632974 USD رسید. حجم معاملات ADX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ADX برابر است با $ 17.00K USD . آیا ADX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ADX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ADX مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به AdEx (ADX)

زمان (UTC+8) نوع اطلاعات 10-27 16:29:31 به روز رسانی های صنعت سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد 10-26 23:17:37 به روز رسانی های صنعت بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند 10-26 19:10:22 به روز رسانی های صنعت با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت 10-25 15:47:08 به روز رسانی های صنعت داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند 10-25 13:34:16 به روز رسانی های صنعت تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل 10-25 06:10:28 به روز رسانی های صنعت داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد