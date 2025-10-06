قیمت لحظه‌ ای Bitlight Labs امروز برابر است با 1.993 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت LIGHT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت LIGHT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Bitlight Labs امروز برابر است با 1.993 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت LIGHT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت LIGHT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

Bitlight Labs قیمت لحظه ای(LIGHT)

قیمت لحظه‌ ای 1 LIGHT به USD:

$1.9957
+4.73%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Bitlight Labs (LIGHT)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:50:36 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Bitlight Labs (LIGHT) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 1.8008
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 2.3085
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 1.8008
$ 2.3085
$ 2.619557835411834
$ 0.5392876430024418
-0.84%

+4.73%

+39.84%

+39.84%

قیمت لحظه‌ ای Bitlight Labs (LIGHT) برابر است با $ 1.993. در 24 ساعت گذشته، LIGHT در بازه قیمتی حداقل $ 1.8008 تا حداکثر $ 2.3085 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته LIGHT برابر با $ 2.619557835411834 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.5392876430024418 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، LIGHT در یک ساعت گذشته -0.84%، در 24 ساعت گذشته +4.73% و در 7 روز گذشته +39.84% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Bitlight Labs (LIGHT)

No.363

$ 85.81M
$ 85.81M$ 85.81M

$ 543.48K
$ 543.48K$ 543.48K

$ 837.06M
$ 837.06M$ 837.06M

43.06M
43.06M 43.06M

420,000,000
420,000,000 420,000,000

420,000,000
420,000,000 420,000,000

10.25%

BSC

ارزش بازار فعلی Bitlight Labs برابر است با $ 85.81M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 543.48K. عرضه در گردش LIGHT برابر است با 43.06M، و عرضه کل آن 420000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 837.06M است.

تاریخچه قیمت Bitlight Labs (LIGHT) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Bitlight Labs برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.090133+4.73%
30 روز$ +1.046+110.45%
60 روز$ +1.893+1,893.00%
90 روز$ +1.893+1,893.00%
تغییر قیمت امروز Bitlight Labs

امروز، LIGHT تغییر $ +0.090133 (+4.73%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Bitlight Labs

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +1.046 (+110.45%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Bitlight Labs

با گسترش بازه به 60 روز، LIGHT تغییر $ +1.893 (+1,893.00%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Bitlight Labs

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +1.893 (+1,893.00%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Bitlight Labs (LIGHT) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Bitlight Labs را ببینید.

Bitlight LabsLIGHT چیست

بیت‌ لایت لبز (Bitlight Labs)، مشارکت‌ کننده اصلی و بزرگترین تیم توسعه‌ دهنده پروتکل RGB، در حال ساخت پروتکل‌ های قرارداد هوشمند بومی و توکنیزه شده فیات بر روی شبکه لایتنینگ است.

هم اکنون Bitlight Labs در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Bitlight Labs خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ LIGHT را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Bitlight Labs را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Bitlight Labs شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Bitlight Labs (USD)

ارزش Bitlight Labs (LIGHT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Bitlight Labs (LIGHT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Bitlight Labs را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Bitlight Labs را بررسی کنید!

توکنومیکس Bitlight Labs (LIGHT)

درک، توکنومیکس Bitlight Labs (LIGHT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده LIGHT بیشتر بدانید!

نحوه خریدBitlight Labs (LIGHT)

آیا به دنبال نحوه خرید Bitlight Labs هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Bitlight Labs را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

LIGHT به ارزهای محلی

1 Bitlight Labs(LIGHT) به VND
52,445.795
1 Bitlight Labs(LIGHT) به AUD
A$3.02936
1 Bitlight Labs(LIGHT) به GBP
1.47482
1 Bitlight Labs(LIGHT) به EUR
1.69405
1 Bitlight Labs(LIGHT) به USD
$1.993
1 Bitlight Labs(LIGHT) به MYR
RM8.3706
1 Bitlight Labs(LIGHT) به TRY
83.62628
1 Bitlight Labs(LIGHT) به JPY
¥302.936
1 Bitlight Labs(LIGHT) به ARS
ARS$2,855.29138
1 Bitlight Labs(LIGHT) به RUB
157.90539
1 Bitlight Labs(LIGHT) به INR
175.82246
1 Bitlight Labs(LIGHT) به IDR
Rp33,216.65338
1 Bitlight Labs(LIGHT) به PHP
117.96567
1 Bitlight Labs(LIGHT) به EGP
￡E.94.54792
1 Bitlight Labs(LIGHT) به BRL
R$10.70241
1 Bitlight Labs(LIGHT) به CAD
C$2.77027
1 Bitlight Labs(LIGHT) به BDT
243.90334
1 Bitlight Labs(LIGHT) به NGN
2,905.23596
1 Bitlight Labs(LIGHT) به COP
$7,665.37695
1 Bitlight Labs(LIGHT) به ZAR
R.34.29953
1 Bitlight Labs(LIGHT) به UAH
83.94516
1 Bitlight Labs(LIGHT) به TZS
T.Sh.4,920.97609
1 Bitlight Labs(LIGHT) به VES
Bs424.509
1 Bitlight Labs(LIGHT) به CLP
$1,871.427
1 Bitlight Labs(LIGHT) به PKR
Rs562.66376
1 Bitlight Labs(LIGHT) به KZT
1,072.07456
1 Bitlight Labs(LIGHT) به THB
฿65.07145
1 Bitlight Labs(LIGHT) به TWD
NT$61.04559
1 Bitlight Labs(LIGHT) به AED
د.إ7.31431
1 Bitlight Labs(LIGHT) به CHF
Fr1.57447
1 Bitlight Labs(LIGHT) به HKD
HK$15.46568
1 Bitlight Labs(LIGHT) به AMD
֏765.92983
1 Bitlight Labs(LIGHT) به MAD
.د.م18.37546
1 Bitlight Labs(LIGHT) به MXN
$36.65127
1 Bitlight Labs(LIGHT) به SAR
ريال7.47375
1 Bitlight Labs(LIGHT) به ETB
Br301.85978
1 Bitlight Labs(LIGHT) به KES
KSh257.65504
1 Bitlight Labs(LIGHT) به JOD
د.أ1.413037
1 Bitlight Labs(LIGHT) به PLN
7.23459
1 Bitlight Labs(LIGHT) به RON
лв8.68948
1 Bitlight Labs(LIGHT) به SEK
kr18.65448
1 Bitlight Labs(LIGHT) به BGN
лв3.32831
1 Bitlight Labs(LIGHT) به HUF
Ft664.32669
1 Bitlight Labs(LIGHT) به CZK
41.57398
1 Bitlight Labs(LIGHT) به KWD
د.ك0.609858
1 Bitlight Labs(LIGHT) به ILS
6.47725
1 Bitlight Labs(LIGHT) به BOB
Bs13.79156
1 Bitlight Labs(LIGHT) به AZN
3.3881
1 Bitlight Labs(LIGHT) به TJS
SM18.43525
1 Bitlight Labs(LIGHT) به GEL
5.42096
1 Bitlight Labs(LIGHT) به AOA
Kz1,823.41563
1 Bitlight Labs(LIGHT) به BHD
.د.ب0.749368
1 Bitlight Labs(LIGHT) به BMD
$1.993
1 Bitlight Labs(LIGHT) به DKK
kr12.7552
1 Bitlight Labs(LIGHT) به HNL
L52.51555
1 Bitlight Labs(LIGHT) به MUR
90.64164
1 Bitlight Labs(LIGHT) به NAD
$34.31946
1 Bitlight Labs(LIGHT) به NOK
kr19.87021
1 Bitlight Labs(LIGHT) به NZD
$3.44789
1 Bitlight Labs(LIGHT) به PAB
B/.1.993
1 Bitlight Labs(LIGHT) به PGK
K8.3706
1 Bitlight Labs(LIGHT) به QAR
ر.ق7.25452
1 Bitlight Labs(LIGHT) به RSD
дин.200.35629
1 Bitlight Labs(LIGHT) به UZS
soʻm24,304.87416
1 Bitlight Labs(LIGHT) به ALL
L165.71795
1 Bitlight Labs(LIGHT) به ANG
ƒ3.56747
1 Bitlight Labs(LIGHT) به AWG
ƒ3.5874
1 Bitlight Labs(LIGHT) به BBD
$3.986
1 Bitlight Labs(LIGHT) به BAM
KM3.34824
1 Bitlight Labs(LIGHT) به BIF
Fr5,931.168
1 Bitlight Labs(LIGHT) به BND
$2.57097
1 Bitlight Labs(LIGHT) به BSD
$1.993
1 Bitlight Labs(LIGHT) به JMD
$319.57755
1 Bitlight Labs(LIGHT) به KHR
8,036.27425
1 Bitlight Labs(LIGHT) به KMF
Fr843.039
1 Bitlight Labs(LIGHT) به LAK
43,326.08609
1 Bitlight Labs(LIGHT) به LKR
රු606.31046
1 Bitlight Labs(LIGHT) به MDL
L33.76142
1 Bitlight Labs(LIGHT) به MGA
Ar8,937.2099
1 Bitlight Labs(LIGHT) به MOP
P15.944
1 Bitlight Labs(LIGHT) به MVR
30.4929
1 Bitlight Labs(LIGHT) به MWK
MK3,460.06723
1 Bitlight Labs(LIGHT) به MZN
MT127.37263
1 Bitlight Labs(LIGHT) به NPR
रु281.37174
1 Bitlight Labs(LIGHT) به PYG
14,134.356
1 Bitlight Labs(LIGHT) به RWF
Fr2,891.843
1 Bitlight Labs(LIGHT) به SBD
$16.40239
1 Bitlight Labs(LIGHT) به SCR
27.24431
1 Bitlight Labs(LIGHT) به SRD
$79.50077
1 Bitlight Labs(LIGHT) به SVC
$17.43875
1 Bitlight Labs(LIGHT) به SZL
L34.31946
1 Bitlight Labs(LIGHT) به TMT
m6.99543
1 Bitlight Labs(LIGHT) به TND
د.ت5.815574
1 Bitlight Labs(LIGHT) به TTD
$13.53247
1 Bitlight Labs(LIGHT) به UGX
Sh6,943.612
1 Bitlight Labs(LIGHT) به XAF
Fr1,120.066
1 Bitlight Labs(LIGHT) به XCD
$5.3811
1 Bitlight Labs(LIGHT) به XOF
Fr1,120.066
1 Bitlight Labs(LIGHT) به XPF
Fr203.286
1 Bitlight Labs(LIGHT) به BWP
P26.60655
1 Bitlight Labs(LIGHT) به BZD
$4.00593
1 Bitlight Labs(LIGHT) به CVE
$189.15563
1 Bitlight Labs(LIGHT) به DJF
Fr352.761
1 Bitlight Labs(LIGHT) به DOP
$127.65165
1 Bitlight Labs(LIGHT) به DZD
د.ج259.12986
1 Bitlight Labs(LIGHT) به FJD
$4.50418
1 Bitlight Labs(LIGHT) به GNF
Fr17,329.135
1 Bitlight Labs(LIGHT) به GTQ
Q15.26638
1 Bitlight Labs(LIGHT) به GYD
$417.29434
1 Bitlight Labs(LIGHT) به ISK
kr243.146

منابع Bitlight Labs

برای درک عمیق‌ تر Bitlight Labs، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Bitlight Labs
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Bitlight Labs

امروز Bitlight Labs (LIGHT) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای LIGHT به واحد USD برابر است با 1.993 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی LIGHT نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی LIGHT نسبت به USD برابر است با $ 1.993. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Bitlight Labs چقدر است؟
ارزش بازار LIGHT برابر است با $ 85.81M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش LIGHT چقدر است؟
عرضه در گردش LIGHT برابر است با 43.06M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت LIGHT چقدر بوده است؟
LIGHT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 2.619557835411834 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت LIGHT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
LIGHT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.5392876430024418 USD رسید.
حجم معاملات LIGHT چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای LIGHT برابر است با $ 543.48K USD.
آیا LIGHT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد LIGHT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت LIGHT مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:50:36 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Bitlight Labs (LIGHT)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب LIGHT به USD

مقدار

LIGHT
LIGHT
USD
USD

1 LIGHT = 1.993 USD

معامله LIGHT

/USDTLIGHT
$1.9957
$1.9957$1.9957
+4.10%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

