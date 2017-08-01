قیمت امروز Loopring

قیمت لحظه‌ ای Loopring (LRC) در حال حاضر برابر با $ 0.008723 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.55% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LRC به USD برابر با $ 0.008723 برای هر LRC می‌ باشد.

توکن Loopring در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #751 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 11.94M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.37B LRC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LRC در بازه‌ ای بین $ 0.008702 (حداقل) و $ 0.008913 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 3.827154981643715 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01226669018623548 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LRC طی یک ساعت گذشته به میزان -0.07% و در هفت روز اخیر به میزان -13.38% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 54.89K رسیده است.

اطلاعات بازار Loopring (LRC)

رتبه No.751 ارزش بازار $ 11.94M$ 11.94M $ 11.94M حجم (24 ساعته) $ 54.89K$ 54.89K $ 54.89K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 11.98M$ 11.98M $ 11.98M سرمایه در گردش 1.37B 1.37B 1.37B عرضه کل 1,373,873,397.44245744 1,373,873,397.44245744 1,373,873,397.44245744 تاریخ صدور 2017-08-01 00:00:00 قیمت صدور $ 0.053$ 0.053 $ 0.053 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Loopring برابر است با $ 11.94M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 54.89K. عرضه در گردش LRC برابر است با 1.37B، و عرضه کل آن 1373873397.44245744 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 11.98M است.