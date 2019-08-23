قیمت امروز Ontology Gas

قیمت لحظه‌ ای Ontology Gas (ONG) در حال حاضر برابر با $ 0.04479 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ONG به USD برابر با $ 0.04479 برای هر ONG می‌ باشد.

توکن Ontology Gas در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #672 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 21.16M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 472.51M ONG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ONG در بازه‌ ای بین $ 0.04285 (حداقل) و $ 0.05 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 4.59254 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0393381415969 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ONG طی یک ساعت گذشته به میزان +0.56% و در هفت روز اخیر به میزان +3.75% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 72.67K رسیده است.

اطلاعات بازار Ontology Gas (ONG)

رتبه No.672 ارزش بازار $ 21.16M$ 21.16M $ 21.16M حجم (24 ساعته) $ 72.67K$ 72.67K $ 72.67K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 44.79M$ 44.79M $ 44.79M سرمایه در گردش 472.51M 472.51M 472.51M حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 800,000,000 800,000,000 800,000,000 نرخ گردش 47.25% تاریخ صدور 2019-08-23 قیمت صدور $ 1.43$ 1.43 $ 1.43 بلاک چین عمومی ONT

ارزش بازار فعلی Ontology Gas برابر است با $ 21.16M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 72.67K. عرضه در گردش ONG برابر است با 472.51M، و عرضه کل آن 800000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 44.79M است.