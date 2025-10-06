Circle xStockCRCLX چیست

توکن Circle xStock (با نماد CRCLx) یک گواهی ردیاب (Tracker Certificate) است که به‌ صورت توکن‌ های SPL در شبکه سولانا و ERC-20 در اتریوم منتشر شده است. این توکن، قیمت سهام شرکت Circle Internet Group (دارایی پایه) را دنبال می‌کند. CRCLx با هدف فراهم کردن دسترسی مطمئن و منطبق با مقررات برای کاربران واجد شرایط بازار ارز دیجیتال به قیمت سهام Circle طراحی شده، در حالی که مزایای فناوری بلاکچین نیز حفظ می‌شود.

پیش‌ بینی قیمت Circle xStock (USD)

ارزش Circle xStock (CRCLX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Circle xStock (CRCLX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Circle xStock را بررسی کنید.

توکنومیکس Circle xStock (CRCLX)

درک، توکنومیکس Circle xStock (CRCLX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CRCLX بیشتر بدانید!

نحوه خریدCircle xStock (CRCLX)

آیا به دنبال نحوه خرید Circle xStock هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Circle xStock را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

CRCLX به ارزهای محلی

منابع Circle xStock

برای درک عمیق‌ تر Circle xStock، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Circle xStock امروز Circle xStock (CRCLX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای CRCLX به واحد USD برابر است با 141.39 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی CRCLX نسبت به USD چقدر است؟ $ 141.39 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی CRCLX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Circle xStock چقدر است؟ ارزش بازار CRCLX برابر است با $ 11.25M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش CRCLX چقدر است؟ عرضه در گردش CRCLX برابر است با 79.60K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت CRCLX چقدر بوده است؟ CRCLX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 258.3037707311062 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت CRCLX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ CRCLX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 108.7001141157051 USD رسید. حجم معاملات CRCLX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CRCLX برابر است با $ 63.38K USD . آیا CRCLX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد CRCLX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CRCLX مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Circle xStock (CRCLX)

