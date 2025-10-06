قیمت لحظه‌ ای Circle xStock امروز برابر است با 141.39 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت CRCLX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت CRCLX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Circle xStock امروز برابر است با 141.39 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت CRCLX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت CRCLX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Circle xStock

Circle xStock قیمت لحظه ای(CRCLX)

قیمت لحظه‌ ای 1 CRCLX به USD:

$141.4
+0.74%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Circle xStock (CRCLX)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:59:40 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Circle xStock (CRCLX) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 138.49
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 146.95
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 138.49
$ 146.95
$ 258.3037707311062
$ 108.7001141157051
-0.03%

+0.74%

+7.04%

+7.04%

قیمت لحظه‌ ای Circle xStock (CRCLX) برابر است با $ 141.39. در 24 ساعت گذشته، CRCLX در بازه قیمتی حداقل $ 138.49 تا حداکثر $ 146.95 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته CRCLX برابر با $ 258.3037707311062 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 108.7001141157051 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، CRCLX در یک ساعت گذشته -0.03%، در 24 ساعت گذشته +0.74% و در 7 روز گذشته +7.04% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Circle xStock (CRCLX)

No.1104

$ 11.25M
$ 63.38K
$ 11.25M
79.60K
79,598.43789643
SOL

ارزش بازار فعلی Circle xStock برابر است با $ 11.25M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 63.38K. عرضه در گردش CRCLX برابر است با 79.60K، و عرضه کل آن 79598.43789643 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 11.25M است.

تاریخچه قیمت Circle xStock (CRCLX) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Circle xStock برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +1.0387+0.74%
30 روز$ +14.97+11.84%
60 روز$ +10.12+7.70%
90 روز$ -42.25-23.01%
تغییر قیمت امروز Circle xStock

امروز، CRCLX تغییر $ +1.0387 (+0.74%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Circle xStock

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +14.97 (+11.84%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Circle xStock

با گسترش بازه به 60 روز، CRCLX تغییر $ +10.12 (+7.70%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Circle xStock

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -42.25 (-23.01%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Circle xStock (CRCLX) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Circle xStock را ببینید.

Circle xStockCRCLX چیست

توکن Circle xStock (با نماد CRCLx) یک گواهی ردیاب (Tracker Certificate) است که به‌ صورت توکن‌ های SPL در شبکه سولانا و ERC-20 در اتریوم منتشر شده است. این توکن، قیمت سهام شرکت Circle Internet Group (دارایی پایه) را دنبال می‌کند. CRCLx با هدف فراهم کردن دسترسی مطمئن و منطبق با مقررات برای کاربران واجد شرایط بازار ارز دیجیتال به قیمت سهام Circle طراحی شده، در حالی که مزایای فناوری بلاکچین نیز حفظ می‌شود.

هم اکنون Circle xStock در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Circle xStock خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ CRCLX را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Circle xStock را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Circle xStock شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Circle xStock (USD)

ارزش Circle xStock (CRCLX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Circle xStock (CRCLX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Circle xStock را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Circle xStock را بررسی کنید!

توکنومیکس Circle xStock (CRCLX)

درک، توکنومیکس Circle xStock (CRCLX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CRCLX بیشتر بدانید!

نحوه خریدCircle xStock (CRCLX)

آیا به دنبال نحوه خرید Circle xStock هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Circle xStock را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

CRCLX به ارزهای محلی

منابع Circle xStock

برای درک عمیق‌ تر Circle xStock، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی Circle xStock
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Circle xStock

امروز Circle xStock (CRCLX) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای CRCLX به واحد USD برابر است با 141.39 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی CRCLX نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی CRCLX نسبت به USD برابر است با $ 141.39. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Circle xStock چقدر است؟
ارزش بازار CRCLX برابر است با $ 11.25M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش CRCLX چقدر است؟
عرضه در گردش CRCLX برابر است با 79.60K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت CRCLX چقدر بوده است؟
CRCLX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 258.3037707311062 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت CRCLX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
CRCLX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 108.7001141157051 USD رسید.
حجم معاملات CRCLX چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CRCLX برابر است با $ 63.38K USD.
آیا CRCLX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد CRCLX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CRCLX مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:59:40 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

