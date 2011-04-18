قیمت امروز XRP

قیمت لحظه‌ ای XRP (XRP) در حال حاضر برابر با $ 1.0029 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.05% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی XRP به USD برابر با $ 1.0029 برای هر XRP می‌ باشد.

توکن XRP در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #6 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 62.23B است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 62.05B XRP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، XRP در بازه‌ ای بین $ 0.9884 (حداقل) و $ 1.008 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 3.841939926147461 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00280235009267926 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز XRP طی یک ساعت گذشته به میزان +0.20% و در هفت روز اخیر به میزان -3.78% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 9.05M رسیده است.

اطلاعات بازار XRP (XRP)

رتبه No.6 ارزش بازار $ 62.23B$ 62.23B $ 62.23B حجم (24 ساعته) $ 9.05M$ 9.05M $ 9.05M ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 100.29B$ 100.29B $ 100.29B سرمایه در گردش 62.05B 62.05B 62.05B حداکثر عرضه 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 عرضه کل 99,985,653,167 99,985,653,167 99,985,653,167 نرخ گردش 62.05% سهم بازار 3.28% تاریخ صدور 2011-04-18 00:00:00 قیمت صدور $ 0.005874$ 0.005874 $ 0.005874 بلاک چین عمومی XRP

ارزش بازار فعلی XRP برابر است با $ 62.23B، با حجم معاملات 24 ساعته $ 9.05M. عرضه در گردش XRP برابر است با 62.05B، و عرضه کل آن 99985653167 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 100.29B است.