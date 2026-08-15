قیمت امروز NKN

قیمت لحظه‌ ای NKN (NKN) در حال حاضر برابر با $ 0.00539703 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.08% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NKN به USD برابر با $ 0.00539703 برای هر NKN می‌ باشد.

توکن NKN در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 4,338,327 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 803.86M NKN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NKN در بازه‌ ای بین $ 0.00526526 (حداقل) و $ 0.00559733 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.44 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00476075 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NKN طی یک ساعت گذشته به میزان +1.60% و در هفت روز اخیر به میزان +1.15% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 117.02K رسیده است.

اطلاعات بازار NKN (NKN)

ارزش بازار $ 4.34M$ 4.34M $ 4.34M حجم (24 ساعته) $ 117.02K$ 117.02K $ 117.02K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 4.34M$ 4.34M $ 4.34M سرمایه در گردش 803.86M 803.86M 803.86M عرضه کل 803,870,610.7677383 803,870,610.7677383 803,870,610.7677383

ارزش بازار فعلی NKN برابر است با $ 4.34M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 117.02K. عرضه در گردش NKN برابر است با 803.86M، و عرضه کل آن 803870610.7677383 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.34M است.