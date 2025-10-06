قیمت لحظه‌ ای EVAA Protocol امروز برابر است با 12.454 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت EVAA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت EVAA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای EVAA Protocol امروز برابر است با 12.454 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت EVAA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت EVAA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو EVAA Protocol

EVAA Protocol قیمت لحظه ای(EVAA)

قیمت لحظه‌ ای 1 EVAA به USD:

نمودار قیمت لحظه ای EVAA Protocol (EVAA)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:42:02 (UTC+8)

اطلاعات قیمت EVAA Protocol (EVAA) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
قیمت لحظه‌ ای EVAA Protocol (EVAA) برابر است با $ 12.454. در 24 ساعت گذشته، EVAA در بازه قیمتی حداقل $ 10.831 تا حداکثر $ 13.512 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته EVAA برابر با $ 13.61297177645488 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 1.4583095338977914 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، EVAA در یک ساعت گذشته -1.70%، در 24 ساعت گذشته +3.01% و در 7 روز گذشته +203.16% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار EVAA Protocol (EVAA)

BSC

ارزش بازار فعلی EVAA Protocol برابر است با $ 82.42M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.52M. عرضه در گردش EVAA برابر است با 6.62M، و عرضه کل آن 50000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 622.70M است.

تاریخچه قیمت EVAA Protocol (EVAA) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت EVAA Protocol برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.36391+3.01%
30 روز$ +10.454+522.70%
60 روز$ +10.454+522.70%
90 روز$ +10.454+522.70%
تغییر قیمت امروز EVAA Protocol

امروز، EVAA تغییر $ +0.36391 (+3.01%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه EVAA Protocol

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +10.454 (+522.70%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه EVAA Protocol

با گسترش بازه به 60 روز، EVAA تغییر $ +10.454 (+522.70%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه EVAA Protocol

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +10.454 (+522.70%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت EVAA Protocol (EVAA) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت EVAA Protocol را ببینید.

EVAA ProtocolEVAA چیست

EVAA یک پروتکل نقدینگی غیرمتمرکز متن‌باز بومی تلگرام بر روی بلاکچین TON است که به کاربران اجازه می‌دهد به عنوان سپرده‌گذار عمل کنند و با ارائه نقدینگی درآمد غیرفعال کسب کنند، یا به عنوان وام‌گیرنده، که می‌توانند وام‌های وثیقه‌ای بیش از حد را تضمین کنند.

هم اکنون EVAA Protocol در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های EVAA Protocol خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ EVAA را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره EVAA Protocol را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید EVAA Protocol شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت EVAA Protocol (USD)

ارزش EVAA Protocol (EVAA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از EVAA Protocol (EVAA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت EVAA Protocol را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت EVAA Protocol را بررسی کنید!

توکنومیکس EVAA Protocol (EVAA)

درک، توکنومیکس EVAA Protocol (EVAA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده EVAA بیشتر بدانید!

نحوه خریدEVAA Protocol (EVAA)

آیا به دنبال نحوه خرید EVAA Protocol هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی EVAA Protocol را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

EVAA به ارزهای محلی

منابع EVAA Protocol

برای درک عمیق‌ تر EVAA Protocol، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی EVAA Protocol
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره EVAA Protocol

امروز EVAA Protocol (EVAA) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای EVAA به واحد USD برابر است با 12.454 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی EVAA نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی EVAA نسبت به USD برابر است با $ 12.454. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار EVAA Protocol چقدر است؟
ارزش بازار EVAA برابر است با $ 82.42M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش EVAA چقدر است؟
عرضه در گردش EVAA برابر است با 6.62M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت EVAA چقدر بوده است؟
EVAA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 13.61297177645488 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت EVAA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
EVAA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 1.4583095338977914 USD رسید.
حجم معاملات EVAA چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای EVAA برابر است با $ 2.52M USD.
آیا EVAA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد EVAA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت EVAA مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:42:02 (UTC+8)

