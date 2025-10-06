EVAA ProtocolEVAA چیست

EVAA یک پروتکل نقدینگی غیرمتمرکز متن‌باز بومی تلگرام بر روی بلاکچین TON است که به کاربران اجازه می‌دهد به عنوان سپرده‌گذار عمل کنند و با ارائه نقدینگی درآمد غیرفعال کسب کنند، یا به عنوان وام‌گیرنده، که می‌توانند وام‌های وثیقه‌ای بیش از حد را تضمین کنند. EVAA یک پروتکل نقدینگی غیرمتمرکز متن‌باز بومی تلگرام بر روی بلاکچین TON است که به کاربران اجازه می‌دهد به عنوان سپرده‌گذار عمل کنند و با ارائه نقدینگی درآمد غیرفعال کسب کنند، یا به عنوان وام‌گیرنده، که می‌توانند وام‌های وثیقه‌ای بیش از حد را تضمین کنند.

پیش‌ بینی قیمت EVAA Protocol (USD)

ارزش EVAA Protocol (EVAA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از EVAA Protocol (EVAA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت EVAA Protocol را بررسی کنید.

توکنومیکس EVAA Protocol (EVAA)

درک، توکنومیکس EVAA Protocol (EVAA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده EVAA بیشتر بدانید!

منابع EVAA Protocol

برای درک عمیق‌ تر EVAA Protocol، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

